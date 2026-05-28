Montecopiolo diventa una palestra naturale: il progetto debutta a Rimini Wellness

Un progetto per lavoro, turismo e ambiente

Grande entusiasmo e partecipazione, questa mattina, 28 maggio, alla presentazione del progetto “Montecopiolo Outdoor Sport Hub” nell’ambito di Rimini Wellness 2026, la capitale italiana dello sport e del turismo attivo. A illustrarlo è stata Chiara Astolfi, direttrice di Visit Romagna, come riferisce il consigliere delegato al Parco, Leonardo Sacchetta.

Il progetto punta a mettere in rete ambiente, sport, benessere e promozione territoriale, creando nuove opportunità per operatori, strutture ricettive e attività economiche locali. Un percorso condiviso che coinvolge operatori turistici, associazioni, guide, realtà ricettive e soggetti del territorio.

L’obiettivo è trasformare questo territorio incontaminato e attento all’ambiente in una vera e propria palestra naturale a cielo aperto, dedicata a trekking, mountain bike, gravel, cicloturismo, survival, attività equestri e altre discipline outdoor. Una valorizzazione strutturata delle risorse naturali, capace di generare nuove occasioni di lavoro per chi vive e opera nell’area.

Un ulteriore passo strategico sarà il collegamento del progetto con il mondo della ricerca e dell’università, in collaborazione con Regione e Provincia, per sviluppare un modello innovativo che integri sport, turismo, ambiente, educazione e valorizzazione del territorio.