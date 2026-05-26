Rimini svela gli artisti del grande concerto del 20 giugno: Achille Lauro, The Kolors e tanti altri

Svelati gli artisti che saliranno sul palco di Piazzale Fellini il 20 giugno per la Notte Rosa

Sono stati svelati questa mattina, durante la conferenza stampa di presentazione dell’RDS Summer Festival 2026 a Milano, gli artisti che saliranno sul palco di Rimini il prossimo 20 giugno in occasione della Notte Rosa, la grande festa che dà ufficialmente il via alla stagione estiva della Riviera. In Piazzale Federico Fellini si esibiranno Angie, Achille Lauro, Clara, Delia, Frah Quintale, Francesco Renga, Malika Ayane, Lumiero, Samurai Jay, Sangiovanni, Serena Brancale e The Kolors, una lineup che racconta la nuova scena musicale italiana con artisti giovani e trasversali, capaci di unire radio, streaming, social e live experience.

La tappa riminese si conferma cuore contemporaneo del tour. Come ha sottolineato l’assessore alla Cultura Michele Lari intervenuto in collegamento alla presentazione: “Porto con grande piacere il saluto della città di Rimini a un appuntamento che per noi rappresenta ormai uno dei momenti più attesi e più belli dell’estate. Un evento che vive nel cuore della Notte Rosa, il grande weekend con cui diamo ufficialmente il via alla stagione estiva della Riviera. Essere ancora una volta al centro dell’estate musicale italiana è per Rimini motivo di orgoglio. Rimini accoglierà alcuni dei nomi più interessanti della nuova scena pop e urban italiana, accanto ad artisti amatissimi dal grande pubblico”.

Il weekend musicale della Notte Rosa prenderà il via già la sera di giovedì 19 giugno con una serata speciale RDS Party dedicata alla dance music, i cui artisti verranno annunciati nelle prossime settimane. Una serata pensata per amplificare l’energia del festival e far vivere al pubblico riminese un’intera notte di musica.

A condurre la serata del 20 giugno saranno gli speaker di RDS Anna Pettinelli e Leo Di Bello, padroni di casa della tappa riminese. Accanto a loro, Samara Tramontana e Lisa Luchetta – gli speaker di RDSNext, la social web radio di RDS 100% Grandi Successi realizzata con e per la Gen Z: Samara conta 1,9 milioni di follower su TikTok e 765mila su Instagram, Lisa 2,8 milioni su TikTok e 857mila su Instagram.

L’accesso alle serate è libero e gratuito. La nuova versione dell’app RDS – completamente rinnovata – sarà protagonista del festival, permettendo di interagire con gli stand dei brand partner. La serata sarà trasmessa in un apposito speciale in prima serata a luglio su TV8 e Sky Uno.