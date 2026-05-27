Ciclista investito da auto sbatte contro il lunotto: è grave

Il ferito, 65 anni, è stato ricoverato in ospedale con l'eliambulanza

Un 65enne di nazionalità straniera, impegnato in un'escursione in bicicletta con un gruppo di altri cicloamatori, è stato ricoverato in ospedale al Bufalini di Cesena, in gravi condizioni, dopo un incidente stradale avvenuto a Sant'Andrea in Casale, frazione di San Clemente, nella mattinata odierna (mercoledì 27 maggio). Da una prima ricostruzione dei fatti, il gruppo di ciclisti stava percorrendo la Sp82 in direzione monte-mare, quando all'incrocio con via Annibolina, è avvenuto lo scontro con una Mercedes Classe A guidata da una donna, che procedeva in direzione opposta. Dai primi accertamenti, la donna stava svoltando in direzione di via Annibolina. Il 65enne è stato investito, ha sbattuto violentemente contro il lunotto prima di finire a terra. Sul posto il personale del 118, che ha disposto il ricovero del ferito in codice di massima gravità, tramite l'eliambulanza.

L'incidente di oggi non è stato l'unico, nelle ultime 24 ore, a interessare un ciclista. Alle 18.15 di ieri (26 maggio) un'altra persona è stato investita da un'auto, in un incidente caratterizzata da una dinamica simile avvenuto alla rotonda sulla Marecchiese che conduce a Ponte Verucchio e a Verucchio. In questo caso le conseguenze sono state meno gravi.