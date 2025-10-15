Montefiore Conca, autunno in festa con la Sagra della Castagna

Il secondo appuntamento ha animato la piazza con musica, degustazioni e iniziative culturali; il gran finale vedrà l’orchestra Castellina Pasi sul palco

Domenica 12 ottobre si è svolto il secondo appuntamento della 61ª Sagra della Castagna di Montefiore Conca, in programma di consueto per tutte le domeniche del mese di ottobre. La piazza ha ospitato l’animazione di Radio Studio Più con dj set e collegamenti in diretta. Buona partecipazione di pubblico fin dalla mattina, grazie all’apertura degli stand gastronomici, alle caldarroste, all’artigianato locale e alle visite guidate al Castello, alla Chiesa di San Paolo e al Museo della Linea Gotica, che continuano a rappresentare uno degli elementi più apprezzati della manifestazione. Da non perdere i laboratori di fumetti e di ceramica presso le casine ai piedi della Rocca. La festa proseguirà domenica 19 ottobre, quando a salire sul palco saranno i Qluedo, con un repertorio dedicato alla musica degli anni ’80 e ’90. Gran finale previsto per domenica 26 ottobre con l’orchestra Castellina Pasi, formazione storica della tradizione romagnola. Come di consueto, le attività prenderanno avvio fin dal mattino, mentre gli spettacoli pomeridiani inizieranno dalle 15.