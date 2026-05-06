Montefiore Conca, il parco dietro la scuola elementare nel degrado: la denuncia dell’opposizione

“Erba altissima, scale pericolose e strutture fatiscenti”. I consiglieri Cipriani, Mazzi e Benvenuti chiedono un intervento urgente del Comune

Torna al centro del dibattito la situazione del parco pubblico situato dietro la scuola elementare di Montefiore Conca. Un’area verde che dovrebbe rappresentare uno spazio sicuro per bambini e famiglie, ma che oggi, secondo l’opposizione consiliare, versa in uno stato di totale abbandono.

La vicenda è riemersa dopo una recente circolare del dirigente scolastico con la quale è stato formalmente vietato ai docenti di accompagnare gli alunni nel parco durante l’orario scolastico, per ragioni legate alle competenze territoriali e alla sicurezza dell’area.

I consiglieri comunali di opposizione Vallì Cipriani, Simone Mazzi ed Emanuela Benvenuti hanno diffuso immagini che documentano lo stato dell’area: erba alta e infestante, scale strette e dissestate, presenza di detriti e staccionate in legno deteriorate.

“È inaccettabile che uno spazio verde dedicato ai bambini sia lasciato in questo stato”, dichiarano i consiglieri di minoranza. “Non si tratta solo di estetica, ma di sicurezza. Con l’erba alta i bambini non possono correre o giocare liberamente senza il rischio di inciampare o ferirsi. E le scale, in queste condizioni, rappresentano un pericolo soprattutto per i più piccoli”.

Secondo l’opposizione, la situazione compromette non soltanto le attività scolastiche, ma anche la possibilità per le famiglie di utilizzare il parco nelle ore pomeridiane come luogo di incontro e socializzazione.

“Sono due anni che portiamo interpellanze e interrogazioni in Consiglio comunale sulla gestione di questo parco”, ricordano i consiglieri. “Abbiamo segnalato, documentato e proposto interventi, ma nulla è cambiato. Le nostre richieste sono cadute nel vuoto mentre il degrado peggiorava”.

L’opposizione respinge anche ogni tentativo di attribuire responsabilità alla scuola o ad altri soggetti.

“La colpa non è nostra e non è della scuola” affermano. “La responsabilità ricade interamente sull’amministrazione comunale, che ha il dovere di garantire manutenzione e sicurezza negli spazi pubblici, soprattutto quelli frequentati dai bambini”.

Da qui la richiesta di un intervento immediato per ripristinare la piena fruibilità dell’area.

“Non c’è più tempo per rimpalli di responsabilità o promesse future”, concludono Cipriani, Mazzi e Benvenuti. “Chiediamo il taglio dell’erba, la sistemazione delle scale con la rimozione dei detriti, la pulizia e la messa in sicurezza dell’intero parco. Vogliamo che torni a essere un luogo sicuro e dignitoso per tutta la comunità di Montefiore Conca”.