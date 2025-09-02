Montefiore Conca ospita il Motoincontro 2025 tra motori, cultura e gastronomia

Il raduno è organizzato da “Girandulon ad Muntfior” e Pro Loco

Montefiore Conca si prepara ad accogliere gli amanti delle due ruote con il Motoincontro organizzato dal gruppo “Girandulon ad Muntfior”, in collaborazione con la Pro Loco. L’appuntamento è fissato per domenica 7 settembre, con una giornata all’insegna della passione motociclistica, della scoperta del territorio e dei suoi prodotti alimentari.

A tutti gli iscritti un omaggio di Vino, Formaggio, salame, pasta e farina.

Il programma prenderà il via dalle ore 8.00 in piazza della Libertà, dove i partecipanti si raduneranno per dare inizio alle 10 al percorso sulle strade della Valconca. Dopo una prima sosta presso Tenuta Monsignore con aperitivo, i motociclisti rientreranno a Montefiore per il pranzo organizzato con premi a sorpresa per condividere la giornata in un clima di amicizia e aggregazione.

Nel pomeriggio il Motoincontro si arricchirà di proposte culturali: i partecipanti potranno infatti scegliere se prendere parte alla visita guidata della Rocca Malatestiana, dalla cui sommità si ammira uno dei panorami più suggestivi della Riviera e dell’entroterra, oppure visitare il Museo della Linea Gotica, luogo di memoria e approfondimento storico.