Montefiore, donna allettata dopo l'incidente: "Servizi Sociali assenti da 13 giorni"

Il consigliere Mazzi: "Servizi sociali fantasma"

Tredici giorni a letto, con il bacino fratturato e nessun intervento dei Servizi Sociali. Per Giuseppina Conchiglia, residente a Montefiore Conca rimasta gravemente ferita in un incidente stradale il 20 giugno a San Giovanni in Marignano, il sostegno sarebbe arrivato non dagli uffici competenti, ma dalla solidarietà dei concittadini e dei volontari dell'associazione "Alla scoperta dei tesori della Valconca".

La donna vive da sola e, secondo quanto riferito, non ha familiari in grado di assisterla. Il consigliere comunale Simone Mazzi sostiene che, nonostante una segnalazione urgente inviata ai Servizi Sociali insieme al medico curante e corredata dalla documentazione sanitaria, a distanza di 13 giorni non sarebbe stato attivato alcun intervento domiciliare.

Nel frattempo, il sostegno alla donna sarebbe stato garantito da volontari e cittadini coordinati dall'associazione, che si stanno occupando dei pasti, della compagnia e delle necessità quotidiane.

Il consigliere attacca duramente l'Unione della Valconca: «È inaccettabile che una persona sola e non autosufficiente resti senza assistenza per quasi due settimane. Se l'Unione non è in grado di garantire servizi essenziali in situazioni come questa, deve interrogarsi sul proprio futuro: scelga se crescere o sciogliersi».

Questa apertura mantiene il contrasto che volevi, ma evita di affermare come fatto l'assenza dei servizi, attribuendola correttamente alla denuncia riportata nell'articolo. Risulta quindi più solida anche sotto il profilo giornalistico.