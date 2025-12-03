Morciano di Romagna si illumina con il Villaggio di Natale 2025

Dal 6 dicembre al 6 gennaio, piazza del Popolo diventa il cuore delle festività tra luci, animazioni e attrazioni per tutta la famiglia

Morciano di Romagna si prepara a vivere un Natale particolarmente ricco e luminoso, con un programma che si estenderà dal 6 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026 trasformando Piazza del Popolo in un grande villaggio delle feste. L’atmosfera natalizia accompagnerà residenti e visitatori per un intero mese, tra luci, animazioni, profumi e appuntamenti pensati per famiglie, bambini e per chi desidera immergersi nello spirito più autentico del periodo.

L’inaugurazione ufficiale si terrà sabato 6 dicembre: alle 17.00, l’accensione del grande Albero di Natale aprirà ufficialmente la rassegna, dando il via alle attività del Villaggio di Natale. Con le giostre, il pattinaggio su ghiaccio e le installazioni luminose, Piazza del Popolo diventerà il cuore pulsante delle festività morcianesi.

Il fine settimana successivo, sabato 14 dicembre, sarà dedicato ai giochi di abilità proposti dal Gruppo Scout, un appuntamento pensato per coinvolgere grandi e bambini. L’atmosfera si farà ancora più intensa nel weekend successivo, quando sabato 20 dicembre, a partire dal pomeriggio, gli Scout torneranno con il loro gazebo ricco di castagne, waffle e vin brulè, accompagnando il tutto con nuove attività ludiche. La giornata successiva, domenica 21 dicembre, il gazebo sarà nuovamente presente e, alle 16.30, Mister Jack porterà in scena “Il Segreto del Magico Natale”, uno spettacolo interattivo con giocoleria e bolle di sapone giganti, capace di incantare tutta la famiglia.

La magia proseguirà anche alla Vigilia: mercoledì 24 dicembre, Babbo Natale arriverà in città a bordo del Trenino, pronto a consegnare doni ai bambini e a regalare un pomeriggio di festa. Dopo Natale, l’appuntamento più atteso sarà quello di domenica 28 dicembre, quando Mister Jack tornerà con un nuovo spettacolo, “Il Magico Regno delle Favole”, pensato per immergere i più piccoli in un mondo di immaginazione e divertimento.

Il nuovo anno prenderà il via con un momento molto sentito dalla comunità: sabato 3 gennaio, alle 10.00, la tradizionale Motobenedizione riunirà appassionati e curiosi per un inizio simbolico e festoso del 2026. Il ciclo delle festività morcianesi si concluderà invece martedì 6 gennaio, quando l’arrivo della Befana porterà in piazza dolciumi, sorrisi e intrattenimento per tutti i bambini.

Accanto agli appuntamenti del villaggio, il calendario di Natale a Morciano includerà anche eventi speciali. Domenica 7 dicembre sarà la volta della terza edizione della Morciano Winter Cup, la competizione fatta di prove cronometrate che coinvolgerà partecipanti e appassionati lungo un percorso affascinante nei dintorni della città. La musica avrà un ruolo centrale giovedì 18 dicembre, quando la scuola “Hall of Music” presenterà il suo saggio-concerto nella Sala ex Lavatoio. Le celebrazioni musicali culmineranno poi sabato 20 dicembre, con il tradizionale concerto “A Christmas Carol” eseguito dal Coro Città di Morciano nella suggestiva cornice della Chiesa di San Michele Arcangelo.