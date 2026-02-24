Morciano, dimissioni definitive: il sindaco Giorgio Ciotti lascia l’incarico

Il Comune va verso il commissariamento

Il sindaco di Morciano, Giorgio Ciotti, ha confermato le proprie dimissioni presentate lo scorso 2 febbraio per “coerenza politica e rispetto della volontà popolare”. Come riporta la stampa locale, l’atto non è stato ritirato entro la scadenza prevista nella giornata di ieri, rendendo così definitiva la conclusione del mandato.

La crisi amministrativa era maturata nelle ultime settimane a seguito della frattura interna alla lista “Morciano Civica”, culminata con l’uscita di quattro consiglieri comunali. A pesare sul clima politico anche le polemiche legate alla presunta incompatibilità del vicesindaco Agostini.

Con la decadenza del primo cittadino, spetterà ora alla Prefettura nominare un commissario straordinario che guiderà l’ente fino alle prossime elezioni. Il silenzio di Ciotti, nelle ore decisive, chiude un’esperienza amministrativa segnata da mesi di fragilità e tensioni interne.