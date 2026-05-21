Morciano e Mondaino al voto: domenica e lunedì si eleggono i nuovi sindaci

Morciano sceglie tra Agostini e Autunno, a Mondaino corre Ottaviani

A Morciano di Romagna il confronto è tra due candidati. Andrea Agostini, sostenuto dal centrodestra con la lista Morciano Viva, incentra il suo programma su decoro urbano, sicurezza e manutenzione ordinaria di strade, marciapiedi e illuminazione, con una posizione critica nei confronti delle isole pedonali. Gli si oppone Pierluigi Autunno, candidato di Morciano di Tutti, che punta su politiche sociali e urbanistica partecipata. La sua visione è quella di «un Comune alleato delle persone», guidato non da un singolo leader ma da una squadra collegiale.

A Mondaino, invece, corsa senza avversari. Amerigo Ottaviani è l'unico candidato sindaco, sostenuto dalla lista civica Mondaino Bene Comune. Il suo programma guarda alla manutenzione del patrimonio pubblico e al reperimento di risorse esterne — bandi regionali ed europei — per superare i vincoli di bilancio. «Oggi un Comune non può limitarsi alla sola gestione ordinaria», ha dichiarato Ottaviani, sottolineando la necessità di intercettare fondi per garantire sicurezza, decoro e funzionalità nel lungo periodo.

I seggi sono aperti domenica 24 maggio dalle 7 alle 23 e lunedì 25 maggio dalle 7 alle 15.