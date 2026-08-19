Morciano, lo sport scende in campo con “AttivaMente Sport 2026”

Sabato 29 agosto lo stadio Carlo Brigo ospita una serata dedicata a bambini, ragazzi e famiglie

Morciano di Romagna punta i riflettori sullo sport e sulle realtà del territorio. Sabato 29 agosto lo stadio Carlo Brigo ospiterà “AttivaMente Sport 2026”, iniziativa promossa dal Comune di Morciano di Romagna per offrire a bambini, ragazzi e famiglie l'opportunità di avvicinarsi a numerose discipline e conoscere da vicino le associazioni sportive.

L'appuntamento prenderà il via alle 18.30 e trasformerà lo stadio in un grande spazio dedicato all'attività fisica e alla scoperta dello sport. Il cuore dell'iniziativa sarà infatti la possibilità per i partecipanti di mettersi direttamente alla prova, gratuitamente, nelle diverse discipline presenti.

L'offerta sarà particolarmente ampia: basket, pugilato, automobilismo, pallavolo, ciclismo, tennis, tiro con l'arco, karate, calcio, ginnastica, attività in palestra e pattinaggio. Una varietà di proposte pensata per permettere soprattutto ai più giovani di sperimentare attività differenti e magari trovare quella più adatta alle proprie passioni e attitudini.

“AttivaMente Sport 2026” sarà anche una vetrina per le associazioni e le società sportive, che avranno l'occasione di presentare le proprie attività e incontrare direttamente cittadini e famiglie in vista della nuova stagione.

L'appuntamento è dunque per sabato 29 agosto, dalle 18.30, allo stadio Carlo Brigo di Morciano di Romagna. La partecipazione alle prove delle discipline presenti è gratuita.