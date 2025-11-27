Morta Pam Hogg, icona punk-rock della moda internazionale

La stilista scozzese, amata da star come Lady Gaga e Rihanna, si è spenta a Londra a 66 anni

Pam Hogg, stilista scozzese simbolo della moda anticonformista e punk-rock, è morta a Londra all’età di 66 anni. A darne notizia è stata la famiglia, che non ha reso note le cause del decesso ma ha ringraziato lo staff della clinica che l’ha avuta in cura, spiegando che Hogg è scomparsa circondata dall’affetto di amici e parenti.

Figura irriverente e visionaria della London Fashion Week, Hogg era celebre per i suoi look futuristici, le acconciature audaci e gli outfit sgargianti che mescolavano ironia, femminismo e controcultura. Nel corso della sua carriera ha vestito star come Lady Gaga, Rihanna, Kylie Minogue e molte altre icone della musica e dello spettacolo.

Artista poliedrica e creatrice instancabile, Pam Hogg ha lasciato un segno profondo nella moda internazionale, diventando un punto di riferimento per chi vede nell’abbigliamento un atto di libertà e di espressione personale. La sua eredità creativa continuerà a ispirare generazioni future.