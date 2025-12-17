Morte col paracadute, autopsie: trauma da caduta. Esequie di Violetta da fissare

La Procura di Pesaro, con la pm Maria Letizia Fucci, ha aperto un fascicolo per omicidio colposo contro ignoti

Sono morti a causa di un trauma da caduta Violetta Laiketsion, 63 anni, videomaker riminese residente a Bellariva, ed Ermes Zampa, 70 anni, istruttore di paracadutismo di Fano, rimasti vittime del tragico incidente avvenuto domenica durante un lancio. Lo confermano i risultati preliminari delle autopsie eseguite ieri, che non avrebbero evidenziato segni riconducibili a un malore.

La medica legale Loredana Buscemi attende ora gli esami istologici sugli organi interni: avrà 60 giorni per depositare la relazione finale, con possibile richiesta di proroga. La Procura di Pesaro, con la pm Maria Letizia Fucci, ha aperto un fascicolo per omicidio colposo contro ignoti; le indagini sono condotte dai carabinieri, che stanno analizzando riprese video e testimonianze per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

I funerali di Zampa dovrebbero svolgersi domani nella chiesa di San Pio X a Fano. Sono invece ancora da definire luogo e data delle esequie di Laiketsion. Intanto sui social è stata avviata una sottoscrizione per il funerale: numerosi i messaggi di cordoglio per una donna molto conosciuta e stimata.