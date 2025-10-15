Morte del sub: salgono a tre gli indagati per omicidio colposo

Le indagini puntano a chiarire la dinamica dell’immersione e l’idoneità sanitaria del sub

L’autopsia su Ugo Coppola, il sub 54enne trovato morto dopo un’immersione al relitto del Paguro a Ravenna, indica che sarebbe annegato a causa di un malore legato a problemi di salute preesistenti. Gli indagati per omicidio colposo salgono a tre, tra referenti e accompagnatori del Dive Planet di Rimini. Le indagini puntano a chiarire la dinamica dell’immersione e l’idoneità sanitaria del sub. In corso anche verifiche tecniche sull’attrezzatura per ricostruire i movimenti sott’acqua. Coppola, originario di Pescara, era un appassionato sub con diversi brevetti; il nullaosta alla sepoltura è atteso a breve.