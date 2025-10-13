Morto a 67 anni Cesare Paciotti

Un malore in casa per l’imprenditore delle calzature di lusso

È scomparso all’età di 67 anni Cesare Paciotti, noto imprenditore e stilista marchigiano. Secondo quanto riportato dai media, Paciotti è stato colto da un malore nella sua abitazione di Civitanova Marche. I familiari hanno dato l’allarme, ma per lui non c’è stato nulla da fare.

Figlio dei fondatori dell’azienda di famiglia, Paciotti aveva trasformato la piccola realtà artigianale nata nel dopoguerra in un marchio di calzature di lusso conosciuto in tutto il mondo. Le sue creazioni, simbolo del made in Italy, sono riconoscibili per lo stile audace e l’iconico logo a forma di pugnale. La moda italiana perde uno dei suoi protagonisti più originali e innovativi.