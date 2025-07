Morto Celso Valli, produttore di Vasco, Ramazzotti e Pausini

Compositore e arrangiatore bolognese, ha firmato la storia della musica italiana. Aveva 75 anni

È morto Celso Valli, uno dei più grandi compositori, arrangiatori e produttori discografici della musica leggera italiana. Nato a Bologna il 14 maggio 1950, aveva 75 anni. A dare l’annuncio della scomparsa è stato Eros Ramazzotti con un post sui social: «Celso, mi mancherai maestro».

Diplomato in pianoforte al Conservatorio di Bologna, Valli aveva iniziato la sua carriera come tastierista e anima di una jazz band. Negli anni Ottanta è diventato uno dei più importanti punti di riferimento per la musica pop italiana, collaborando con i più grandi artisti: Mina, Gianni Morandi, Raf, Matia Bazar, Claudio Baglioni, Vasco Rossi, Eros Ramazzotti, Laura Pausini, Giorgia, Andrea Bocelli, Il Volo, Renato Zero e Jovanotti, solo per citarne alcuni.

Celso Valli ha curato arrangiamenti iconici e produzioni che hanno segnato un’epoca, contribuendo al successo di numerosi album e singoli diventati vere e proprie pietre miliari. La sua presenza al Festival di Sanremo è stata costante per decenni in qualità di direttore d’orchestra: l’ultima apparizione risale all’edizione 2023, quando ha diretto per Ultimo ed Eros Ramazzotti.

La sua scomparsa lascia un vuoto immenso nel panorama musicale italiano, dove Valli ha saputo unire competenza tecnica, sensibilità artistica e un talento unico per la melodia e gli arrangiamenti.