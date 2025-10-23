Cade dal tetto e muore: troppi punti oscuri, indagine per omicidio colposo

Proseguono le indagini dei carabinieri di Riccione, insieme alla Medicina del Lavoro dell’Ausl

Resta ancora avvolta nel mistero la morte di Claudio Reggiani, 64 anni, di Pesaro, precipitato lunedì scorso da un’altezza di circa sette metri mentre si trovava sul tetto di un’azienda di lavorazione metalli nella zona industriale di San Giovanni in Marignano. L’uomo è caduto attraverso un lucernario, morendo sul colpo.

La Procura di Rimini ha aperto un fascicolo per omicidio colposo contro ignoti e ha disposto l’autopsia per fare piena luce sull’accaduto. Gli investigatori dei carabinieri di Riccione, insieme alla Medicina del Lavoro dell’Ausl, stanno cercando di capire come Reggiani sia riuscito a salire sul tetto e per quale motivo si trovasse lì.

Smentita l’ipotesi iniziale secondo cui il 64enne lavorasse per una ditta di catering: non avrebbe avuto dunque alcun motivo professionale per trovarsi in quella zona. Rimane da chiarire se si sia trattato di un tragico incidente, di un gesto volontario o di un episodio avvenuto in circostanze ancora tutte da ricostruire.

Al momento non si esclude alcuna pista, anche se gli inquirenti escludono che la vittima possa essere stata spinta. I prossimi giorni, con l’arrivo dei risultati autoptici e delle testimonianze raccolte, saranno decisivi per fare luce su una vicenda che lascia ancora molti interrogativi aperti.