Morto in Ucraina il volontario italiano Luca Cecca
L’annuncio sul profilo Facebook “Memorial International Volunteer for Ukraine”: combatteva a fianco dell’esercito ucraino, non si avevano sue notizie dal 2024
È morto Luca Cecca, volontario italiano impegnato al fianco dell’esercito ucraino. La notizia è stata diffusa dal profilo Facebook Memorial International Volunteer for Ukraine, che ricorda gli stranieri caduti in combattimento.
“Il nostro amato fratello italiano, Luca Cecca, che prestava servizio in Ucraina come volontario, è caduto sul campo di battaglia. Onore, gloria e gratitudine al nostro fratello”, si legge nel post che accompagna una fotografia del giovane.
Di Cecca non si avevano più notizie dal 2024. La sua morte si aggiunge a quella di altri volontari internazionali che negli ultimi anni hanno scelto di unirsi alla resistenza ucraina contro l’invasione russa.