Mosca chiude ai colloqui a tre ma apre al dialogo con Macron

L’Eliseo: “Con la prospettiva di un cessate il fuoco è di nuovo utile parlare con Putin”. A Miami proseguono i contatti con l’inviato russo Dmitriev

Mosca esclude l’ipotesi di colloqui trilaterali tra Stati Uniti, Ucraina e Russia, ma apre a un possibile dialogo bilaterale con la Francia. A confermarlo è stato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, secondo cui il presidente Vladimir Putin “è pronto al dialogo con il presidente francese Emmanuel Macron”.

Da Parigi, l’Eliseo ha accolto con favore l’apertura, sottolineando che “con la prospettiva di un cessate il fuoco e di future trattative di pace è di nuovo utile parlare con Mosca”. La presidenza francese ha inoltre ricordato gli accordi di Minsk, nati dopo l’incontro tra Putin e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Parigi nel 2019, un processo diplomatico poi interrotto dall’invasione russa dell’Ucraina.

Nel frattempo proseguono a Miami i colloqui con l’inviato di Mosca, Kirill Dmitriev. Nel corso degli incontri, Dmitriev ha duramente attaccato quello che ha definito il “Deep State”, accusandolo di voler “scatenare la terza guerra mondiale”. Le dichiarazioni fanno riferimento a indiscrezioni di intelligence sui presunti piani russi di un’invasione totale dell’Ucraina, accuse che Mosca continua a respingere.