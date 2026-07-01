Mostra altroNatasha Lyonne all'Italian Global Series di Rimini

L'attrice il 10 luglio incontra il pubblico al Palariccione, l'11 riceve il Maximo Excellence Award al Teatro Galli

Natasha Lyonne sarà tra i protagonisti dell'Italian Global Series (3-11 luglio). L'attrice, nota per Orange Is The New Black e Poker Face, parteciperà a una conversazione pubblica venerdì 10 luglio alle 12 in Sala Polissena, al Palariccione, seguita dalla proiezione del primo episodio della seconda stagione di Poker Face, in arrivo su Sky e Now questo mese. Sabato 11 luglio riceverà il Maximo Excellence Award sul palco del Teatro Galli.