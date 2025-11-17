Mostra collettiva per Isal al “Malatesta”: arte e solidarietà contro il dolore cronico
Inaugurata l’esposizione dedicata a Grossi e Minarini. Visitabile fino al 30 novembre al centro commerciale di Rimini.
A cura di Redazione
17 novembre 2025 14:23
È stata inaugurata sabato 15 novembre al Centro Commerciale “I Malatesta” la mostra di pittura collettiva promossa dagli “Amici di Isal” per sostenere la ricerca sul dolore cronico. L’iniziativa, dedicata alla memoria di Giorgio Grossi e Maurizio Minarini, rientra nelle celebrazioni per i 20 anni del centro commerciale.
All’apertura, molto partecipata, era presente anche l’assessore comunale Mattia Morolli. La collettiva riunisce artisti locali e punta a sensibilizzare il pubblico su una causa che la Fondazione ISAL porta avanti da anni. La mostra resterà visitabile fino al 30 novembre.