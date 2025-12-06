Altarimini

Mostra una pistola all'amico, parte un colpo e lo ferisce nel Calabrese

Giovane arrestato a Bagnara Calabra: indagini in corso

A cura di Glauco Valentini Redazione
06 dicembre 2025 12:59
Mostra una pistola all'amico, parte un colpo e lo ferisce nel Calabrese - Foto di repertorio
Foto di repertorio
Nazionale
A Bagnara Calabra un grave episodio ha sconvolto la comunità: un giovane è rimasto ferito al volto da un colpo d’arma da fuoco esploso accidentalmente da un amico mentre gli stava mostrando una pistola. Secondo le prime ricostruzioni, l’arma sarebbe partita in modo involontario, causando ferite serie alla vittima, immediatamente trasportata in ospedale e ricoverata in prognosi riservata.

Il giovane autore dello sparo è stato arrestato e posto ai domiciliari. Le accuse a suo carico comprendono lesioni gravissime, porto e detenzione di arma clandestina, ricettazione e detenzione illegale di munizioni.
Le forze dell’ordine stanno proseguendo le indagini per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e verificare la provenienza dell’arma utilizzata.

