Mostrata in aula la foto del neonato, Chiara lascia l’aula

La 22enne imputata a Parma per l’uccisione e la sepoltura dei due figli appena nati: disposta una perizia psichiatrica

Un’immagine forte e difficile da sostenere: la foto di un neonato senza vita sull’erba di un giardino. Quando lo scatto è apparso sui monitor dell’aula, all’inizio dell’udienza in Corte d’assise a Parma, l’atmosfera si è fatta immediatamente pesante. Molti presenti hanno abbassato lo sguardo, il maresciallo dei carabinieri che stava deponendo si è interrotto commosso, e l’imputata, la 22enne Chiara Petrolini, non ha retto la tensione. La giovane ha chiesto di poter uscire dall’aula, rientrando solo in un secondo momento.

Il procedimento vede la ragazza accusata di avere ucciso, con premeditazione, i due figli appena partoriti, a distanza di circa un anno e mezzo l’uno dall’altro, e di averli seppelliti nel giardino di casa.

Durante l’udienza, il collegio ha disposto l’incarico per una perizia psichiatrica, volta ad accertare la capacità di intendere e di volere dell’imputata al momento dei fatti. Un passaggio cruciale per stabilire se la giovane madre fosse in grado di comprendere e controllare le proprie azioni nel periodo in cui, secondo l’accusa, si consumarono i delitti.