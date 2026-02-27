MotoGP, Bezzecchi domina le pre‑qualifiche in Thailandia

Marquez subito dietro, Bagnaia costretto al Q1

Il Riminese Marco Bezzecchi firma il miglior tempo nelle pre‑qualifiche del GP della Thailandia, confermando l’ottimo feeling mostrato già nelle prime libere. Sul circuito di Buriram il pilota Aprilia ha chiuso al comando con il nuovo record della pista in 1:28.526, precedendo la Ducati di Marc Marquez e quella di Fabio Di Giannantonio.

Il gruppo degli inseguitori è guidato da Pedro Acosta, quarto, seguito da Jorge Martin e Alex Marquez. Giornata complicata invece per Francesco Bagnaia, soltanto quindicesimo: il campione del mondo dovrà passare dal Q1, insieme a Luca Marini e Franco Morbidelli.

Le qualifiche sono in programma nella notte italiana di sabato, mentre la Sprint Race scatterà alle 9.