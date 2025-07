Motogp: dominio Marc Marquez, Bezzecchi cade e Bagnaia torna sul podio

Il campione spagnolo conquista la sua personale dodicesima vittoria in carriera al Sachsenring, nona in Motogp

Marc Marquez si conferma re del Sachsenring, conquistando la dodicesima vittoria in questo circuito, la nona per la categoria Motogp. È un dominio, quello dello spagnolo, che mantiene la testa della corsa dopo la pole e dà lo strappo dopo qualche giro necessario a scaldare le gomme. Bezzecchi parte benissimo, è secondo, poi duella con Di Giannantonio che ha la meglio. Ma entrambi i piloti, avviati a conquistare il podio, cadono e lasciano spazio ad Alex Marquez, che chiude secondo, e a Pecco Bagnaia, finalmente tornato sul podio. Marc, alla quarta vittoria stagionale di fila, conferma il primato in classifica con 344 punti, +83 sul fratello Alex e +197 su Pecco.