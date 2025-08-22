MotoGP, giornata di prove in Ungheria

In pista oggi libere e prequalifiche sul tracciato magiaro

La MotoGP fa tappa in Ungheria per un weekend che si preannuncia spettacolare. La giornata odierna è dedicata alle prove libere e alle prequalifiche, passaggi fondamentali per mettere a punto moto e strategie in vista della qualifica ufficiale e della gara di domenica.

I team e i piloti avranno a disposizione diverse sessioni per testare il set-up delle moto, valutare il consumo delle gomme e studiare le condizioni del tracciato. Sarà un’occasione importante per capire chi potrà partire con i favori del pronostico e chi invece dovrà inseguire.

Il circuito ungherese, con il suo mix di curve tecniche e tratti veloci, metterà alla prova la sensibilità dei piloti e l’efficacia dei mezzi. Gli appassionati attendono di vedere i big della classe regina, pronti a sfidarsi a colpi di cronometro già da oggi, in un antipasto di spettacolo che promette forti emozioni.