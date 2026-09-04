MotoGP, Pininfarina firma il nuovo trofeo del Gran Premio di Misano

Il design del riconoscimento unisce il profilo del circuito, ispirazioni aerodinamiche e lavorazione artigianale

Il Gran Premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini, uno degli eventi di sistema e delle espressioni più importanti della Motor Valley, si lega ad un’eccellenza italiana riconosciuta in tutto il mondo. Ad aver progettato e realizzato il nuovo trofeo destinato ai protagonisti della gara della MotoGP è, infatti, Pininfarina, icona dello stile che da oltre novant’anni è sinonimo di design, eleganza e innovazione.

La collaborazione nasce dalla volontà dei promotori di aggiungere un ulteriore elemento di qualità e prestigio a un appuntamento che, anno dopo anno, ha consolidato il proprio ruolo nel calendario della MotoGP e nel panorama internazionale dei grandi eventi sportivi. Il trofeo diventa così molto più di un riconoscimento: è un oggetto di design, un pezzo di manifattura italiana e un simbolo dell’identità del territorio.

“Il nuovo trofeo trova espressione nell’incontro tra motorsport e design, territorio e manifattura, tecnologia e artigianalità – le parole di Andrea Albani, managing director del Misano World Circuit -. Volevamo un oggetto che potesse raccontare l’evento trasformandone gli elementi più iconici in una forma contemporanea e preziosa. La scelta di Pininfarina rafforza il legame tra il Gran Premio e la Motor Valley emiliano-romagnola, un patrimonio unico al mondo per cultura motoristica, competenze, passione e capacità di innovazione. Un territorio che non si limita ad ospitare grandi eventi internazionali, ma che, attraverso di essi, continua a esprimere una vocazione e un’identità riconosciute a livello globale”.

Il nuovo trofeo diventa così una sintesi di ciò che il Gran Premio vuole rappresentare: l’eccellenza sportiva della MotoGP, l’energia della Riders’ Land e il valore del Made in Italy.

Il trofeo

Il progetto nasce da uno degli elementi più riconoscibili legati alla gara: il profilo del Misano World Circuit. Riprodotto in rosso sulla superficie principale del trofeo, il circuito diventa l’origine di una sequenza di linee che si espandono progressivamente verso i bordi dell’oggetto. Il loro andamento richiama una propagazione di energia, conferendo a un oggetto statico una sensazione di velocità e dinamismo e rafforzando al tempo stesso il ruolo del circuito come cuore visivo del design.

La forma tridimensionale del trofeo introduce un secondo elemento di connessione con il mondo della MotoGP. Il profilo triangolare trae ispirazione dalle appendici aerodinamiche presenti sulle moto da competizione e sui caschi dei piloti, dove le superfici sono modellate per guidare i flussi d’aria e ridurre le turbolenze. Trasposto nel trofeo, questo principio dà vita a una forma che, vista frontalmente, appare solida e imponente, mentre, ruotando l’oggetto, rivela un profilo molto più sottile e dinamico.

Materiali e lavorazione artigianale sono parte integrante del progetto. Ogni trofeo viene ricavato da un unico blocco di alluminio e interamente lavorato e rifinito internamente da Pininfarina. Quasi come un gioiello su scala architettonica, le superfici spazzolate si combinano con bordi e smussi lucidati a specchio, creando contrasti attraverso differenti lavorazioni dello stesso materiale, senza ricorrere all’aggiunta di elementi decorativi.

Con il trofeo del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, Pininfarina riunisce identità, velocità e artigianalità, dando vita a un oggetto che celebra la gara non attraverso una rappresentazione letterale, ma trasformando i suoi elementi più riconoscibili in un oggetto prezioso, dalla qualità quasi gioielliera.