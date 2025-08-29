Mourinho esonerato dal Fenerbahçe

Il tecnico portoghese paga la mancata qualificazione in Champions League

José Mourinho non è più l’allenatore del Fenerbahçe. La decisione, annunciata ufficialmente dal club di Istanbul attraverso un comunicato diffuso su X e ripreso dalla tv di Stato turca Trt, chiude dopo pochi mesi l’avventura del tecnico portoghese in Turchia.

“Ci siamo separati da José Mourinho, che ha ricoperto il ruolo di allenatore della nostra squadra di calcio nella serie A professionale dalla stagione 2024-2025. Lo ringraziamo per il suo impegno per la nostra squadra e gli auguriamo successo nella sua futura carriera”, si legge nella nota della società.

Il club turco ha scelto di interrompere il rapporto soprattutto a causa della delusione europea: il Fenerbahçe non è riuscito a centrare l’accesso alla fase a gironi di Champions League, uscendo ai playoff contro il Benfica. Dopo lo 0-0 dell’andata, i gialloblù sono stati sconfitti 1-0 a Lisbona, vedendo sfumare uno degli obiettivi stagionali più importanti.

Per Mourinho, che in carriera ha conquistato 26 trofei, incluso lo storico triplete con l’Inter nel 2010 e la Conference League con la Roma nel 2023, si tratta di un nuovo stop dopo appena un anno e mezzo lontano dall’Italia. La sua esperienza in Turchia, iniziata nell’estate del 2024 con grandi aspettative, si chiude quindi in modo amaro.