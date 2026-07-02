Musica, arte e piacere di stare insieme: ecco l’estate 2026 a Verucchio

Dalla mostra sulla nascita della Pinacoteca al 42° Verucchio Music Festival, dalla Fiera di Santa Croce alle iniziative per gli 800 anni di San Francesco

Aperta dalla Notte Rosa con concerti, cena dell’amicizia ed eventi sportivi, l’estate verucchiese prosegue con iniziative legate all’arte, alla musica, allo sport e all’intrattenimento: per bambini, giovani, famiglie e tutti coloro che amano lo stare insieme.

Sabato 4 luglio, a un anno dall’inaugurazione della Pinacoteca comunale, la pittura moderna sarà la protagonista con la mostra "Testimonianze dell'arte 1963-1968. I Convegni di Verucchio-Rimini e le Biennali di San Marino" che ripercorre la storia della nascita della Pinacoteca stessa. La mostra sotto i portici del Municipio resterà aperta fino a domenica 27 settembre. L’inaugurazione alle 18.30 del 4 luglio si concluderà in serata con il concerto della Banda Musicale Città di Verucchio.

Verucchio Music Festival giunge quest’anno alla sua 42a edizione con una grande novità: i concerti saranno gratuiti. Il titolo è “La parola incontra la musica” a sintetizzare un programma speciale con proposte di cantautori. Giovedì 23 luglio si esibirà infatti Giovanni Truppi con lo spettacolo “La Lunga Fiaba di Sabbia”; venerdì 24 luglio sarà la volta di Cristina Donà che presenterà in anteprima il suo ultimo album in uscita in autunno; sabato 25 luglio la chiusura sarà affidata a Pacifico che porterà in scena “Collezioni” in duo con il pianista Carlo Gaudiello. Il tutto preceduto dall’Anteprima Festival: domenica 19 luglio il concerto “Lo specchio di Borges” con Massimiliano Finazzer Flory e Sergio Scappini; martedì 21 luglio il ritorno della musica operistica al Teatro Pazzini con “Così fa tutte” di Wolfgang Amadeus Mozart.

Verucchio Calici è in programma dal 31 luglio al 1 agosto, con degustazioni di vini del territorio, musica dal vivo e sapori autentici della Romagna nel borgo antico.

Nel mese di agosto non mancheranno poi i Concerti all’Alba, in un percorso ideale che unisce i luoghi più suggestivi della valle del Marecchia.

Da venerdì 11 a domenica 13 settembre torna la Fiera di Santa Croce. Detta anche "Fira de' Quatorg" è il millenario appuntamento di fine estate che trasforma il Borgo medievale in un palcoscenico di tradizioni, con rievocazioni degli antichi mestieri, prodotti tipici locali e mostre.

Mentre da domenica 20 settembre a domenica 18 ottobre Verucchio partecipa a “Francescanamente”. Nell’Anno Giubilare che celebra l'VIII centenario della morte di San Francesco d'Assisi, Verucchio è la prima tappa del Cammino di Francesco Rimini-La Verna e ospita la mostra “L’arte racconta, scene di vita di San Francesco. Testimonianze di Santi francescani”, mentre sabato 19 ottobre è in programma una visita guidata agli straordinari affreschi trecenteschi recentemente ritrovati nella francescana chiesa conventuale di Santa Croce a Villa Verucchio.

Dichiara Maria Antonietta Pazzini assessora alla cultura e turismo del Comune di Verucchio: “Desidero ringraziare tutte le Associazioni, la Pro Loco e i singoli Cittadini che hanno collaborato alla realizzazione dell’estate verucchiese, ben consapevole che la loro disponibilità e il loro impegno costituiscono il valore aggiunto e fondante per ottenere quei risultati che la nostra comunità merita. Buona estate a tutti”.