Musica, cultura, danza e Pride: l’estate di Rimini ricca di eventi per tutti i gusti

Concerti, cinema, danza e il Summer Pride del 26 luglio

Cultura, musica, sport, danza e intrattenimento per tutte le età nel ventaglio variegato di proposte che la città offre in questa estate densa di appuntamenti.

Continuano fino all’autunno le iniziative del cartellone Rimini 80 - E tu dov’eri nel 2025? organizzate dal Comune di Rimini, in occasione dei 40 anni dall’uscita del romanzo “Rimini” di Pier Vittorio Tondelli, per omaggiare lo scrittore e per rivivere le atmosfere e il clima degli anni Ottanta. Appuntamento giovedì 24 luglio in piazzale Fellini con il concerto dei CCCP – Fedeli alla linea, preceduto, mercoledì 23 luglio, da Tondelliana, il Silent Book Party, promossa dalla Biblioteca Gambalunga e condotto da Silvia Bottani e Lorenza Ghinelli (Museo della città, Ala moderna, Terrazzo sul tetto). Sempre mercoledì 23 luglio la Corte della Biblioteca Gambalunga ospita la presentazione del libro Viaggio in Italia di Luigi Ghirri con Adele Ghirri e Mario Beltrambini. Martedì 29 luglio alla Corte degli Agostiniani, Vasco Brondi presenta Rimini come Hollywood. Tondelli sull’East Coast italiana tra canzoni e letture, concerto inserito nel viaggio di Percuotere la mente.

Al Teatro Galli fino al 26 luglio riflettori sulla grande danza con il Concorso internazionale dedicato a Rudolf Noureev, che vede la partecipazione di giovani talenti e ospiti di fama mondiale come Eleonora Abbagnato. Il pubblico può partecipare alla serata conclusiva (sabato 26 luglio) che darà spazio ai giovani talenti venuti da tutto il mondo, che condivideranno il palco con grandi ballerini come Salvatore Manzo e Claudia D'Antonio del Teatro San Carlo di Napoli. Giuria sarà di alto livello, con la presenza di Monique Loudières e Wilfried Romoli (Étoiles dell'Opéra di Parigi), Clotilde Vayer (Direttrice della Scuola e del Corpo di Ballo del Teatro San Carlo di Napoli) e il Presidente Daniel Agesilas.

Sabato 26 luglio la città si colora con l’ottava edizione del Rimini Summer Pride, la manifestazione per i diritti delle persone LGBTQI+. Una settimana di iniziative tra musica, incontri e presentazioni di libri, che culmina sabato 26 con la parata tradizionale sul lungomare, da Piazzale Kennedy a Piazzale Fellini.

Sempre sabato, largo Boscovich ospita il Warner Bros. Discovery Celebration Tour Italia, un evento dedicato a famiglie e appassionati di cinema per celebrare i 100 anni degli iconici Studios. Tra spettacoli, aree a tema, incontri con personaggi come Looney Tunes, Batman, Harry Potter e Tom & Jerry, e attività interattive, il tour promette divertimento e sorprese. Sono previsti anche momenti dedicati ai film di grande successo come “F1® Il Film” e “Superman”, oltre a un simulatore di guida e una zip-line dedicata a Superman, che farà vivere l’ebbrezza del volo nei panni dell’Uomo d’Acciaio.

Musica ancora protagonista dell’estate riminese. Venerdì 25 luglio, piazzale Kennedy ospita il Vividentour, evento gratuito presentato da Rudy Zerbi. Rimini ospita la prima tappa del tour con dj Alex Farolfi, dà il via a una serie di appuntamenti musicali che si svolgeranno in diverse città italiane.

Sabato 26 luglio la Rimini Beach Arena a Miramare ospita Peggy Gou, una delle DJ più acclamate del panorama elettronico internazionale.

Proseguono per tutta l’estate anche gli appuntamenti di musica e intrattenimento con SGR LIVE all’Arena Francesca da Rimini. Domenica 27 luglio protagonista le tradizioni popolari dell’Europa orientale con la Maxmaber Orkestar, mentre martedì 29 luglio le grandi canzoni italiane in acustico con Musicadesnuda.

Alla Corte degli Agostiniani prosegue Agostiniani Estate, con più di 40 appuntamenti di cinema per vivere il cinema ‘sotto le stelle’. Lunedì 21 luglio, ‘Io sono ancora qui’ di Walter Salles; martedì 22 luglio ‘La città proibita’ di Gabriele Mainetti. Giovedì 24 luglio Napoli - New York di Gabriele Salvatores; venerdì 25 luglio Parthenope di Paolo Sorrentino; domenica 27 luglio Berlino, estate ‘42 (In Liebe, Eure Hilde) di Andreas Dresen; lunedì 28 luglio per la serie Back to the '80s, Il tempo delle mele (La boum) di Claude Pinoteau.

All’Area Eventi Settebello a7b martedì 22 luglio, una "Game Night" e un concerto acustico del cantautore irlandese Mark Geary. Venerdì 25 luglio, musica con il Collettivo UAX. Sabato 26 luglio, concerto con Lorenzo Semprini & The false Prophets.

Come ogni mercoledì d’estate, il centro storico si anima con la Rimini Shopping Night con negozi aperti fino a tardi, per serate all’insegna dello shopping, food, musica, arte e cultura e i Musei aperti dalle 21 alle 23. Anche il venerdì il centro storico si apre al pubblico con le iniziative dei Musei Comunali aperti fino alle 23 e l’appuntamento con Venerdì sera in centro, il tradizionale mercatino serale estivo con le sue curiose bancarelle di oggetti d'arte, antiquariato, cose usate, modernariato, vintage, artigianato artistico, curiosità del passato e collezionismo.

Al Parco degli Artisti di Vergiano la programmazione prosegue giovedì 24 luglio con ospite Vincenzo Schettini che presenterà La fisica che ci piace. Venerdì 25 luglio Remember Bandiera Gialla, serata dedicata allo storico locale sulle colline di Covignano in compagnia del suo storico DJ: il mitico Enzo Persueder. Sabato 26 luglio è la volta di Creedence Clearwater "Revived" - Feat. Johnny “Guitar” Williamson, data unica in Romagna del Tour Europeo della band che ancora oggi, dopo circa 30 anni di tournée, riesce a portare in giro per il mondo i suoni e le atmosfere dei Creedence Clearwater Revival, la più grande band americana “on the road” degli anni ’60 e ’70.

Infine, ancora spazio alla fantasia e all’immaginazione con This is Wonderland - Alice – Lost Inside You: a Miramare, fino al 5 ottobre, un'esperienza immersiva da favola, lasciandosi trasportare in un Paese delle Meraviglie fatto di luci, suoni e interazioni.



Ecco tutti gli appuntamenti della settimana:



da lunedì 21 a sabato 26 luglio 2025

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico

Concorso Rudolf Noureev

Sesta edizione del Concorso internazionale di danza dedicato alla figura di Rudolf Noureev con l'obiettivo di trasmettere alle giovani generazioni la memoria di opere coreografiche straordinarie, che costituiscono ancora oggi il repertorio delle più grandi compagnie del mondo. Il concorso è rivolto a giovani studenti e danzatori e danzatrici professionisti da 15 a 24 anni. Il Grand Stage a danzatori dagli 11 anni.

Ospite d’eccezione, il 21 luglio, Eleonora Abbagnato, Étoile de l’Opéra di Parigi e Direttrice della Scuola di ballo e del Corpo di ballo dell’Opera di Roma.

Il 23 luglio appuntamento in Piazza Malatesta con il “Grand Stage en plein air”, un défilé all’aperto rivolto a tutti gli allievi del territorio riminese.

A conclusione del concorso, sabato 26 luglio ore 20, la proclamazione dei candidati premiati si svolgerà all’interno di uno spettacolo aperto al pubblico dal titolo: ‘Serata internazionale di Danza’. Sul palcoscenico del Galli si esibiscono le giovani promesse della danza internazionale con la partecipazione di Salvatore Manzo e Claudia D’Antonio, Étoiles del Teatro San Carlo di Napoli. In Giuria le Étoiles dell’Opéra di Parigi Monique Loudières e Wilfried Romoli, Clotilde Vayer, Direttrice della Scuola di Ballo e del Corpo di ballo del Teatro San Carlo di Napoli, il Presidente di Giuria Daniel Agesilas. Prevendita su: www.liveticket.it/evento.aspx?Id=592213&

Info: 380 6413533 - 0541 793811 (Teatro Galli) www.concoursrudolfnoureev.org/

fino a settembre 2025

Rimini, sedi varie

Rimini '80- E tu dov’eri nel 2025?

A 40anni dall’uscita di “Rimini” di Pier Vittorio Tondelli, il Comune di Rimini ha in programma un calendario di eventi per omaggiare lo scrittore e per rivivere le atmosfere e il clima di un decennio, quello degli anni Ottanta. Tra gli appuntamenti: Il concerto dei CCCP – Fedeli alla linea, giovedì 24 luglio in piazzale Fellini. Sabato 26 luglio, all’Arena Francesca da Rimini, talk con Pierfrancesco Pacoda e Micaela Zanni, seguiti dal DJ set di Meo. Sempre sabato 26 luglio presentazione del libro ‘Chiamatemi Riviera’ di Maurizio Taormina, un viaggio psichedelico nel mondo del "sound & noise" (Via XX Settembre 1870, 30 – NFC Edizioni).

mercoledì 23 luglio 2025

Museo della città, Ala moderna, Terrazzo sul tetto (ingresso via Luigi Tonini 1)

Tondelliana: Silent Book

Un ciclo di Silent Book Party condotto da Silvia Bottani e Lorenza Ghinelli per creare connessioni a cellulari spenti. Ognuno può portare con sé il proprio libro, un cuscino e volendo una lucina da lettura, per stare comodi. Dopo un tempo dedicato alla lettura (circa 45 minuti), le scrittrici Lorenza Ghinelli e Silvia Bottani modereranno la successiva ora di conversazione introducendo un tema, una suggestione cara alla poetica tondelliana. Non occorre in alcun modo avere già letto Tondelli: le ossessioni che lo hanno mosso come scrittore partono da emozioni e sentimenti universali che ciascuno potrà avere incontrato nei romanzi, nei fumetti, nei saggi o nei memoir che avrà letto durante il Silent Book. Un’occasione per scoprire come un atto privato come la lettura può connettere le solitudini. Con questo spirito Tondelliana mette in evidenza la capacità dell’autore di raccontare la contemporaneità rinnovandone il linguaggio e facendosi cantore dei “miti ed emblemi” del presente. Ore 21.15. Ingresso libero senza prenotazione Info: 0541.704486

mercoledì 23 luglio 2025

Corte Biblioteca Gambalunga

Viaggio in Italia, di Luigi Ghirri

presentazione del libro con Adele Ghirri e Mario Beltrambini

Considerato un manifesto della Scuola italiana di paesaggio, Viaggio in Italia ha cambiato il modo di rappresentare il paesaggio, portando l’attenzione su periferie e margini urbani e intrecciando la fotografia con altre discipline come letteratura, cinema e architettura. A quarant’anni dalla prima uscita, la nuova edizione riproduce fedelmente quella originale del 1984. Ore 21.15. Ingresso libero senza prenotazione. Info: Biblioteca civica Gambalunga 0541.704486. www.bibliotecagambalunga.it

giovedì 24 luglio 2025

piazzale Fellini - Rimini Marina Centro

CCCP – Fedeli alla linea in concerto

Rimini celebra gli anni Ottanta di Pier Vittorio Tondelli

Libri intrisi di musica in ogni pagina, dischi che sono incisione di un racconto fuori dagli schemi. I libri di Pier Vittorio Tondelli, lo scrittore che più di altri ha saputo fare luce sui tumultuosi anni Ottanta, tra eccessi, azzardi, fame di vita. I dischi dei CCCP, uno dei gruppi punk rock tra più influenti di quel periodo, costantemente in viaggio tra avanguardia estrema e legame con la tradizione, tra Berlino e l’Emilia. Le strade di Tondelli e dei CCCP si incrociano ancora una volta a Rimini. La data è giovedì 24 luglio quando Giovanni Lindo Ferretti, Massimo Zamboni, Annarella Giudici, Danilo Fatur - accompagnati dalla band composta da Luca Alfonso Rossi, Ezio Bonicelli, Simone Filippi, Simone Beneventi e Gabriele Genta – saranno in piazzale Fellini per un concerto che rappresenta uno degli appuntamenti clou del calendario di iniziative che la città dedica a Pier Vittorio Tondelli, ad 80 anni dalla nascita e a 40 anni dall’uscita del romanzo “Rimini”, presentato al Grand Hotel in quel leggendario 5 luglio del 1985.

I CCCP-Fedeli alla linea tornano sui più importanti palcoscenici outdoor italiani per un’ “ultima chiamata”: il tour, ideato e curato in collaborazione con Musiche Metropolitane di Luca Zannotti, che ha preso il via il 30 giugno da Roma, per poi toccare Napoli, Bari, Padova prima della tappa di Rimini, per poi concludersi a Messina.

Ore 21. Ingresso a pagamento Biglietti su: www.ticketone.it/event/cccp-ultima-chiamata-allaperto-piazza-fellini

venerdì 25 luglio 2025

piazzale Kennedy – Rimini

Vividentour

Quattro freschissimi DJ Set presentati da Rudy Zerbi gratuiti e aperti a tutti, che si tengono in quattro suggestive località: Mondello, Pescara, Rimini e Milano.

A Rimini venerdì 25 luglio ore 18 in piazzale Kennedy è ospite Dj Alex Farolfi.

Ore 18 Ingresso gratuito Info: www.vivident.it/vividentour-2025

sabato 26 luglio 2025

Lungomare di Rimini, piazzale Fellini - Rotonda Battisti

Rimini Summer Pride

Torna la manifestazione per i diritti e la visibilità delle persone LGBTQI+ della Romagna: un’ondata di colore, di visibilità e di rivendicazione civile che ogni anno dal 2016 è ormai una tradizione dell’estate romagnola. Quest'anno, la manifestazione risuona sotto lo slogan: "Esistere! Esistere! Esistere!". Da lunedì 21 fino a domenica 27 luglio, una settimana di incontri tematici, musica, presentazioni di libri. Momento clou il sabato quando si svolge, come di consueto, la colorata parata sul Lungomare di Rimini, da Piazzale Kennedy a piazzale Fellini, dove la festa continua fino a notte. Orario: dalle ore 16 Ingresso libero Info: www.summerpride.it



sabato 26 e domenica 27 luglio 2025

Largo Boscovich - Rimini zona Porto canale

Warner Bros. Discovery Celebration Tour Italia

Warner Bros. Discovery Celebration Tour Italia, dopo il successo delle prime due edizioni, torna con sei tappe estive nelle principali località balneari italiane, tra cui l’ultima a Rimini il 26-27 luglio. L’evento, nato nel 2023 per celebrare i 100 anni degli Studios, è rivolto a famiglie, adulti e bambini con attività a tema, spettacoli, aree dedicate ai personaggi iconici di Warner Bros. Discovery. Si potranno incontrare infatti i leggendari Looney Tunes, immergersi nel mondo di Batman, divertirsi con le avventure di Tom & Jerry, o esplorare la magia di Harry Potter. Il tour offre anche anticipazioni cinematografiche, con i film F1® Il Film e Superman e saranno promossi da esperienze interattive che faranno sentire i partecipanti parte dei loro mondi preferiti. Per i fan della velocità sarà possibile provare un simulatore progettato per replicare la sensazione e l’emozione di guidare una vera monoposto. Inoltre, i partecipanti potranno provare una zip-line dedicata a Superman, ideata per simulare la sensazione di volare come l'Uomo d'Acciaio.

Ci saranno anche eventi speciali come il nuovo game show “The Cage – Prendi e Scappa”, prodotto da Endemol Shine Italy (Banijay Entertainment). Ispirandosi alle “challenges” del programma trasmesso sul canale televisivo di punta del gruppo, Nove, il pubblico in piazza verrà coinvolto in divertenti giochi a premi. Non mancheranno poi le attività sul palco, con musica dal vivo, animazione e tanto divertimento.

Orario: sabato 26 luglio: 10-13 e 18-23.30; domenica 27 luglio: 10-13 e 16-20.00

Info: www.warnerbros.it/blog/celebration-tour-2025-storie-personaggi-piu-amati-warner-bros-discovery-italia/

sabato 26 luglio 2025

Rimini Miramare, Viale Principe di Piemonte 56

Peggy Gou alla Rimini Beach Arena

Peggy Gou, una delle figure più iconiche della musica elettronica contemporanea, sbarca a Rimini con uno spettacolo unico a cielo aperto. Una notte di stile, energia e profonde vibrazioni tra onde e groove.

A cura di Cocoricò.

Orario: Dalle 18:00 all'01:00 Ingresso a pagamento Info: 340 2608720 https://riminibeacharena.com

martedì 29 luglio 2025

Corte degli Agostiniani, via Cairoli, 42 - Rimini centro storico

Vasco Brondi - Rimini come Hollywood. Tondelli sull’East Coast italiana tra canzoni e letture

76° Sagra Musicale Malatestiana - Percuotere la mente

Nell'ambito della Sagra Musicale Malatestiana, la rassegna musicale "Percuotere la mente" rivolta alle nuove sonorità, propone concerti e appuntamenti speciali da giugno fino ad ottobre, tra la Corte degli Agostiniani, il Teatro Galli e il Teatro degli Atti. Fa parte della rassegna la performance di Vasco Brondi, voce e chitarra che vuole “Raccontare Rimini e la costa Adriatica attraverso le descrizioni che ne fa Tondelli nel suo romanzo ‘Rimini’ e nei suoi scritti nel ‘Weekend Postmoderno’.

Le letture saranno alternate a canzoni che in questi anni mi sono state ispirate dai suoi libri e da quel mare. Sarà un viaggio tra i luoghi reali che Tondelli ha contribuito a rendere luoghi dell’anima e dell’immaginario collettivo.” (Vasco Brondi)

Ore 21.15 Ingresso a pagamento. Info: 0541 793811 [email protected]

IL CALENDARIO GIORNO PER GIORNO

fino al 31 agosto 2025

Rimini, Corte degli Agostiniani

Agostiniani Estate

Una lunga estate con più di 40 appuntamenti di cinema (più della metà della stagione appena conclusa), per vivere il cinema ‘sotto le stelle’. Gli appuntamenti della settimana:

lunedì 21 luglio, Io sono ancora qui (Ainda estou aqui), di Walter Salles (Brasile / Francia 2024, 137’)

martedì 22 luglio Cinema Revolution, La città proibita di Gabriele Mainetti (Italia /Germania 2025, 137’)

giovedì 24 luglio Cinema Revolution, Napoli - New York di Gabriele Salvatores (Italia 2024, 124’)

venerdì 25 luglio Cinema Revolution, Parthenope di Paolo Sorrentino (Italia / Francia 2024, 136’)

domenica 27 luglio Cinema Revolution, Berlino, estate ‘42 (In Liebe, Eure Hilde) di Andreas Dresen (Germania 2024, 124’)

lunedì 28 luglio Back to the '80s , Il tempo delle mele (La boum) di Claude Pinoteau (Francia 1981, 110’). Introduce Alessandra Fontemaggi

Ore 21.30 Ingresso a pagamento Info: www.facebook.com/cineteca.rimini

fino al 31 agosto 2025

Arena Francesca da Rimini – Rimini centro storico

SGR LIVE

In estate, l’Arena Francesca da Rimini, ai piedi del Castello Malatestiano, ospita appuntamenti di musica e intrattenimento, a cura di Gruppo SGR. Gli appuntamenti della settimana:

Domenica 27 luglio, musica delle tradizioni popolari dell’Europa orientale con la Maxmaber Orkestar

Martedì 29 luglio, grandi canzoni italiane rivestite con sonorità acustiche dai Musicadesnuda.

Ore 21 Ingresso libero Info: www.facebook.com/GruppoSGR/



fino a domenica 27 luglio 2025

Lido San Giuliano, viale Ortigara - Rimini San Giuliano Mare

Summer Hoops

Torneo di basket 4vs4 - 6° Edizione 2025

Sesta edizione del Torneo di Basket 4vs4 sulla spiaggia al Lido San Giuliano di Rimini: Il torneo che raccoglie le realtà cestistiche più rappresentative della Romagna e circondario.

Il torneo è iniziato il 18 luglio con All Star Game, proseguito dal 19 al 20 luglio con la categoria Under 17, mentre dal 21 al 27 luglio è la volta della categorie Senior maschile e femminile.

Food and drink a disposizione per tutta la durata del torneo.

Info: www.facebook.com/summerhoopsrimini/



da lunedì 21 luglio a venerdì 1° agosto 2025

Conservatorio Maderna Lettimi (Auditorium), via Cairoli, 44 - Rimini centro storico

Festival dell'ASMI

Sessioni della quinta edizione dell'Altschuler Summer Music Institute al Maderna Lettimi di Rimini.

Un festival internazionale con un corpo docente di prim'ordine a cui possono partecipare studenti di tutte le età, livelli e nazionalità, con masterclass, lezioni private, musica da camera e orchestra, tenuti da artisti di fama mondiale. L'istituto è aperto a tutti gli strumentisti orchestrali, chitarristi, pianisti, pianisti collaborativi, compositori e direttori d'orchestra. Il programma prevede numerose esibizioni aperte al pubblico, sia all'interno che all'esterno dell'istituto. Le performance comprendono concerti di studenti solisti, concerti di musica da camera e concerti d'orchestra.

Info: https://altschulersummermusicinstitute.com/



dal 22 al 29 luglio 2025

Rimini, Area Eventi Settebello a7b, via Roma 70

Eventi Settebello a7b

Un nuovo spazio per la cultura, il tempo libero, il cibo e la socialità. In luglio gli appuntamenti continuano fra buona musica, incontri culturali e gli appuntamenti del Circolo Ermeneutico.

Il mercoledì vede sul palco il nuovo format 7Band, che sotto la direzione artistica di Matteo Mussoni e Andrea Donati propone gruppi di giovani musicisti. Il giovedì appuntamento con il jazz in collaborazione con Rimini Jazz Club e il Conservatorio Maderna-Lettimi. Altri appuntamenti della settimana:

>martedì 22 luglio, ore 19.00-23.30: ‘Game Night’, Giochi da tavolo all’aperto - ore 21.00: Mark Geary Irish songwriter (Mark Geary, voce - chitarra acustica; Caterino Ricciardi, chitarra acustica - cori)

Info: 345 5784423 www.facebook.com/areasettebello/

>mercoledì 23 luglio, ore 19.00-21.00, Primi passi Lindy Hop

venerdì 25 luglio: Musica con il Collettivo UAX con rotazione e scambio di vinili, performance live e dj set.

>sabato 26 luglio, ore 21.00 Lorenzo Semprini & The false Prophets

>martedì 29 luglio, ore 18.45, Circolo Ermeneutico, Presentazione del libro ‘Berretti rossi’ di Lidio Lotti.



tutti i martedì di luglio e agosto 2025

Spiaggia di Rimini Sud 'Le Spiagge Rimini', Bagni 53 - 54 – 55

Campionato di footVolley

In collaborazione con Piacere Spiaggia Rimini

Il Campionato di FootVolley torna sulla spiaggia di Rimini e accompagna tutta l’estate. Ormai sport must della costa riminese, il FootVolley è un mix tra calcio e beach volley, una disciplina che facilmente assicura spettacolo a chi la pratica e a chi la guarda.

Presente a Rimini da anni, l’associazione FootVolley Rimini collabora con Piacere Spiaggia Rimini per organizzare diversi appuntamenti di rilievo, come le SuperCoppe, i Tornei BeTable e le spettacolari sfide di Teqball sulla spiaggia, discipline innovative e coinvolgenti.

Il campionato riminese rappresenta un appuntamento sportivo ormai consolidato e molto seguito, che richiama ogni anno numerosi atleti e appassionati di footvolley, contribuendo a valorizzare lo sport sulla spiaggia, a promuovere momenti di aggregazione e socialità e a fare di Rimini un punto di riferimento per lo sport estivo, il tempo libero e la vivacità turistica della riviera.

I prossimi appuntamenti: martedì 22 e 29 luglio, martedì 5 e 12 agosto

Info: www.footvolleyrimini.it



Tutti i mercoledì sera dal 25 giugno al 27 agosto 2025

P.zza Tre Martiri - Rimini centro storico

Artigiani al Centro By Night

Un market dedicato ad artigiani selezionati, designer, creativi e al piacere di trascorrere insieme serate bellissime nello splendido centro storico riminese.

Orario: dalle ore 18 alle ore 23 Info: www.facebook.com/artigianialcentro

Tutti i mercoledì dal 25 giugno al 27 agosto 2025

Centro storico – Rimini

Rimini Shopping Night

Tutti i mercoledì d’estate in centro storico con negozi aperti fino a tardi, per serate all’insegna dello shopping, food, musica, arte e cultura.

Tante le attività aderenti tra negozi, botteghe e locali del centro storico.

Un’occasione per vivere la città nelle sere d’estate e visitare le bellezze artistiche con l’apertura serale dei Musei.

Orario: 21 - 23 Info: www.facebook.com/riminishoppingnight/

Tutti i mercoledì dal 25 giugno al 27 agosto 2025

Mercato coperto, via Castelfidardo, 15 - Rimini centro storico

La Magnèda

Ottava edizione delle Cene al Mercato Coperto, dove gli operatori preparano e servono pietanze preparate dal vivo con i propri prodotti. Le cene, allestite fino a 200 posti a sedere, sono allietate da intrattenimento musicale. L’iniziativa si svolge in concomitanza con la Rimini Shopping Night con l’apertura serale dei negozi in centro storico.

Orario: 18-23 Ingresso: cena a pagamento Info: 0541 53898 www.mercatocopertorimini.it



Tutti i mercoledì dal 2 luglio al 27 agosto 2025

Rimini, piazza Cavour

I Ricordi in Soffitta

Iniziativa organizzata dal Consorzio Operatori Commercio su Aree Pubbliche C.O.C.A.P. e riservata ai ragazzi dai 6 ai 12 anni compiuti, che possono esporre i loro vecchi giocattoli, videogiochi, collezioni, peluche, fumetti, libri per ragazzi, cassette video per ragazzi, tricicli, biciclettine e quant'altro di loro appartenenza legato all'infanzia. I bambini sono i protagonisti di queste serate all'insegna del gioco e della socialità. La partecipazione è gratuita e per l'esposizione occorre l'iscrizione al C.O.C.A.P.

Orario: 17.30 – 23.30 Ingresso gratuito Info: 0541 781108 www.cocap.it

da mercoledì 23 a mercoledì 30 luglio 2025

Rimini, Cinema Tiberio

Concerto di Roger Waters This is not a Drill Live from Prague

The Movie di Sean Evans e Roger Waters

Un grido potente contro l’indifferenza, un viaggio visivo e sonoro tra musica, presa di coscienza e forti emozioni: Roger Waters torna con un’opera che scuote, incanta e invita a riflettere e a resistere.

Il film-concerto include 20 classici dei Pink Floyd e di Roger Waters, tra cui “Us & Them”, “Comfortably Numb”, “Wish You Were Here”, “Is This The Life We Really Want?” e l’inedito “The Bar”.

This Is Not A Drill – Live from Prague The Movie è filmato in 8K e offre un dettaglio e una nitidezza eccezionali con un nuovo audio rimasterizzato.

Per la produzione, Roger Waters è stato affiancato sul palco dalla sua eccezionale band di musicisti. Insieme sul palco offrono una performance indimenticabile, potente ma misurata, con un invito all’azione per amare, proteggere e condividere il nostro prezioso pianeta.

Orario: ore 21, sabato 26 luglio anche alle ore 17, domenica 27 luglio proiezione ore 20, no spettacoli giovedì 24 e martedì 29 luglio. Biglietti € 13 interi, € 12 ridotti, € 10 ridotti.

Info: 328 2571483, www.cinematiberio.it,

mercoledì 23 luglio 2025

Coco Beach (bagno 106/B), via Regina Margherita e Carnaby Club, viale Brindisi, 20 - Marebello Rimini

Yellow Night Beach Party

Un grande party sulla spiaggia organizzato dalla discoteca Carnaby Club e con il Bagno 106 Cocobeach di Marebello. La festa inizia intorno alle 21,30 e l’ingresso è sempre gratuito. La serata è ricca di sorprese: ospiti speciali, musica, dj set, animazione. Intorno a mezzanotte, la festa prosegue all’interno del Carnaby Club con ingresso a pagamento.

Ore 21.30 Info: 0541 377256 (Coco Beach) www.carnaby.it



tutti i giovedì di luglio fino al 7 agosto 2025

Covignano di Rimini, Giardino dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose “A. Marvelli”

Serate al Colle tra cinema, storie e stelle

Per la prima volta il giardino dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose “A. Marvelli” delle Diocesi di Rimini e San Marino-Montefeltro accoglie una rassegna di eventi estivi tra cinema, storie e stelle. Una proposta aperta a tutti, per vivere l’estate in un luogo suggestivo ed inedito, al fresco del colle più alto della città. Un percorso, dove parola, immagine e suono si intrecciano per raccontare la dimensione umana e spirituale dell’esistenza: dalla poesia alle magie con la sabbia, dal cinema alla storia dell’arte, ogni incontro propone uno sguardo sul mistero, sulla ricerca interiore, sul coraggio, sulla bellezza e sulla speranza.

Dopo i primi appuntamenti si prosegue giovedì 24 luglio con il film“C’era una volta in Bhutan”. Ancora una proiezione per la serata di giovedì 31 luglio: “Il maestro che promise il mare”. La storia di un giovane maestro catalano che negli anni ’30 rivoluziona l’insegnamento in un villaggio rurale, promettendo ai bambini di portarli al mare.

La rassegna si conclude giovedì 7 agosto con la serata dal titolo: “San Lorenzo io lo so…”. Un viaggio tra arte sacra, simbologia celeste e spiritualità con lo storico dell’arte Alessandro Giovanardi. Dedicata al martire Lorenzo e al suo legame con le stelle cadenti. Info: 0541-751367



giovedì 24 luglio 2025

Parco degli Artisti, via Marecchiese, 387 - Rimini Vergiano

La fisica che ci piace

La fisica, raccontata col talento del prof. Vincenzo Schettini, diventa facile e appassionante.

Ospite al Parco degli Artisti Vincenzo Schettini, uno dei più noti e amati divulgatori della scena nazionale: insegnante, musicista, youtuber e tiktoker, vero e proprio “one man show”, icona dei social dove è seguito da milioni di followers di ogni età.

Una lezione coinvolgente, accessibile e fresca, dove non mancheranno spunti di riflessione. Non dimenticate di portare con voi una buona dose di curiosità.

Una produzione Sillaba Teatro Parola. I biglietti sono disponibili su: www.liveticket.it

In caso di maltempo l’evento sarà rinviato, con opzione di rimborso biglietto.

Ore 21.30 Ingresso a pagamento Info: 370 3685093 www.facebook.com/parcodegliartistirimini



luglio 2025

Ex Cinema Astoria, viale Euterpe, 15 – Rimini

Ritorno all’Astoria

Il Progetto del Comune di Rimini per il riutilizzo dell’ex cinema Astoria come hub culturale di comunità

Il progetto che propone il riutilizzo dell’ex cinema riminese come hub culturale di comunità, continua tra esperienze, selezioni artistiche, scouting e prove. Lo scopo è valorizzare il patrimonio pubblico e promuovere la partecipazione civica. A coordinare le attività sono l’associazione di promozione sociale Il Palloncino Rosso, con Città Visibili, Alcantara, Smagliature Urbane, Ecomuseo Rimini e Collettivo Il Nido per Movimento Centrale. Tra gli appuntamenti della settimana: Un reading di brani tratti dal romanzo “Ritratti di Neve” con musica dal vivo del cantautore Riccardo Amadei a cura dell'associazione Il Circolino, venerdì 25 luglio.

Programma completo su: www.facebook.com/RitornoAllAstoria/



Tutti i venerdì fino al 12 settembre 2025

Rimini, Piazza Cavour

Venerdì sera in centro

Il tradizionale mercatino serale estivo ritorna anche quest'anno nel centro storico di Rimini con le sue curiose bancarelle di oggetti d'arte, antiquariato, cose usate, modernariato, vintage, artigianato artistico, curiosità del passato, collezionismo. Non mancherà lo spazio 'I venerdì d'Arte’. L'iniziativa è realizzata dal Consorzio Operatori Commercio su Aree Pubbliche.

Orario: 18.30 – 23.30 Ingresso libero Info: 0541 781108 www.cocap.it/it/mercati

venerdì 25 luglio 2025

Parco degli Artisti, via Marecchiese, 387 - Rimini Vergiano

Remember Bandiera Gialla

Continuano al Parco degli Artisti le serate dedicate al Bandiera Gialla in compagnia del suo storico DJ: il mitico Enzo Persueder. Aprono la serata Sergio Casabianca e le Gocce con il concerto mash up: uno spettacolo esplosivo di canzoni che si fondono tra loro spaziando tra i generi, per un evento tutto da cantare. A seguire, dalle 23 circa all'1 il mitico Dj Enzo Persueder.

Un viaggio vintage nella storia del divertimento di Rimini, una serata per ritrovare le emozioni di un’epoca magica della Riviera. In caso di maltempo l’evento è rinviato, con opzione di rimborso per chi non potrà partecipare alla data alternativa. Biglietti su: https://www.liveticket.it

Orario: dalle ore 21 all'1 Ingresso a pagamento Info: 335 1207464 (WhatsApp) www.facebook.com/parcodegliartistirimini/



venerdì 25 luglio 2025

Arena Francesca da Rimini, piazza Malatesta - Rimini centro storico

Il Passatore

La magia del teatro nella cornice del centro storico di Rimini. Un nuovo spettacolo a cura della Compagnia teatrale ‘I Viaggiatori nel Tempo’ che ci accompagna in un viaggio teatrale tra le diverse epoche storiche con i personaggi più famosi della Romagna. Quest’anno è la volta del Passatore, brigante reso famoso dalla poesia Romagna del Pascoli e dai versi della canzone di Secondo Casadei.

Ore 21 Ingresso libero Info: www.facebook.com/groups



venerdì 25 luglio 2025

Corte della Biblioteca Gambalunga - Rimini centro storico

Voci allo specchio. La poesia raccontata dalla poesia

Prosegue la rassegna poetica a cura di Sabrina Foschini, artista e scrittrice riminese.

L’idea è quella di un omaggio votato al femminile che proceda da poeta a poeta, grazie alla mediazione appassionata e ragionata di autrici contemporanee che rileggano per il pubblico, i versi studiati e meditati delle loro voci-maestre.

In questa edizione saranno presentate tre premi Nobel per la poesia nel 1996, 1945, 2020 e una scoperta inedita in italiano. L’appuntamento della settimana vede in scena Agnese Fabbri, una delle voci più alte della giovane poesia in lingua, nello specifico il romagnolo, che introduce la figura ormai celebre di Louise Glück, poetessa americana profondamente radicata nella tradizione e nelle figure del mito greco e latino (Ricette per l'inverno: Agnese Fabbri legge Louise Glück). Sarà presente un punto vendita dei libri, con firmacopie al termine della presentazione.

Ore 21 Ingresso libero Info: 0541.704488 https://bibliotecagambalunga.it



25 - 28 luglio 2025

Rimini spiaggia libera Piazzale Boscovich

Spiaggia Libera Tutti

Un fitto calendario di eventi e attività viene proposto nel primo anno di attività di Spiaggia Libera Tutti, dal lunedì al sabato, nelle fasce orarie della mattina (10-12) e del pomeriggio (16:30 – 18:30) tra laboratori creativi e sensoriali, attività motorie e ginnastica dolce, giochi musicali e teatrali, bagni assistiti e momenti di rilassamento, attività di gruppo, pittura, giochi da tavolo, percorsi motori, oltre ad un calendario di incontri culturali, attività ricreative speciali ed eventi aperti alla partecipazione.

In particolare il 25 luglio (ore 18,30) viene proposto un suggestivo viaggio poetico nella canzone d’autore fra voci e suoni e ancora il 28 luglio (ore 18) un incontro con Riccarda Casadei che parlerà dell’eredità del liscio a partire dalla figura del padre, autore dell’inno della Romagna, Romagna mia.

Info: www.facebook.com/people/Spiaggia-Libera-Tutti/



fino al 26 luglio 2025

Rimini, spiaggia e altre sedi

Rimini for Mutoko

Un progetto a scopo umanitario che, attraverso il gioco, lo sport e il divertimento, raccoglie fondi per progetti benefici in Zimbabwe e in Italia.

Gran finale con il Torneo di Burraco sabato 26 luglio al Campo Don Pippo.

Info: 3356338525 – 3351270914 www.riminiformutoko.it

sabato 26 luglio 2025

Parco degli Artisti, via Marecchiese, 387 - Rimini Vergiano

Creedence Clearwater "Revived" - Feat. Johnny “Guitar” Williamson

Data unica in Romagna del Tour Europeo. I Creedence Clearwater "Revived" ancora oggi, dopo circa 30 anni di tournée, riescono a portare in giro per il mondo i suoni e le atmosfere dei Creedence Clearwater Revival, band fondata dai fratelli John e Tom Fogerty all’epoca di Woodstock, a detta di molti la più grande band americana per quanto riguarda i singoli, e la più rappresentativa della cultura “on the road” degli anni ’60 e ’70, riportando sul palco grandi “classici” come Proud Mary – Bad Moon Rising – Have You Ever Seen the Rain – Green River – Down on the Corner – Fortunate Son – Run Through the Jungle, e tanti altri. Formazione attuale: Johnny “Guitar” Williamson (chitarra), Wally Day (batteria), Chris Allen (basso) e Bernard Southern (voce solista – chitarra).

Biglietti da 25 e da 20 € + dir. prev. su liveticket, acquistabili anche la sera stessa sul posto, secondo disponibilità residua. In caso di maltempo l’evento verrà rinviato, con opzione di rimborso biglietto.

Ore 21 Ingresso a pagamento Info: 335 1207464 (whatsapp) www.facebook.com/parcodegliartistirimini/



fino al 5 ottobre 2025

Rimini – Miramare, area pubblica di Cavalieri di Vittorio Veneto

This is Wonderland

Alice – Lost Inside You

Un percorso narrativo fiabesco che traccia i confini dell’arte espositiva, divenendo i protagonisti di un’ambientazione magica che porta in scena il fascino della luce per raccontare uno dei più bei classici della letteratura: Alice nel Paese delle Meraviglie. Una storia fatta di suoni ed emozioni vivide, quella di Alice, che si rivela agli occhi dei visitatori attraverso un’interazione dinamica tra luci e materia e, grazie all’ideazione di un percorso non definito, This is Wonderland lascia la libertà di creare a ciascuno il suo viaggio. Il percorso narrativo, infatti, permette una rilettura del tutto nuova, in cui ogni spettatore diviene il protagonista della propria avventura e autore di una storia alternativa in cui solo chi sa perdersi potrà varcare la soglia dell’immaginazione. Un’esperienza immersiva che integra installazioni luminose artistiche, spettacolo teatrale dal vivo, oltre 60 tracce musicali originali e un’area food tematizzata, lungo un percorso fiabesco di 40.000 m². Adatto a tutte le età

I biglietti sono disponibili sul sito di riferimento: https://alice.thisiswonderland.world/en/Shop/biglietti

Orario: dalle 18:00 alle 00:00 Ingresso a pagamento. Si consiglia la prenotazione online Info: www.thisiswonderland.world/biglietti-alice/

CENTO GIORNI IN FESTA

Rimini e Frazioni Balneari da Torre Pedrera a Miramare

Decine di piccoli e grandi appuntamenti che ogni sera animano le piazze, le viuzze e soprattutto il lungomare da Torre Pedrera a Miramare, valorizzando la cultura dell’ospitalità e facendo leva sull’identità tradizionale del territorio. A cura dei Comitati turistici di Rimini. Ingresso libero



Tra gli appuntamenti:

21, 23, 24, 25, 27, 28, 29 luglio 2025

Rivazzurra di Rimini, sedi varie

Feste e mercatini a Rivazzurra

Feste con musica, animazione, spettacoli per bambini e mercatini a cura del Comitato turistico. Gli appuntamenti della settimana: 21, 25, 28 luglio musica ai Bagni 128-129; 23 luglio festa in viale Trapani, 24 e 27 luglio musica al Parco del mare Bagni 107/110; 24 luglio spettacolo di arte varia ai bagni 120/122; 29 luglio spettacolo per bambini al Parco del mare bagni 107/110.

Orario: dalle ore 21. Mercatini dalle ore 17.

Tutti i lunedì di luglio e agosto 2025

Piazzale Pascoli - Rimini Viserba

I Lunedì di Viserba

XVI edizione a cura della Parrocchia Santa Maria di Viserba Mare

Serate organizzate dalla parrocchia di Viserba in piazza Pascoli in collaborazione con l'Istituto Superiore di Scienze religiose. Un appuntamento fisso dell'estate che anima Piazza Pascoli. con un ciclo di incontri serali, offrendo un'occasione per riflettere su temi attuali, sotto l'auspicio della pace. Il programma del 2025 spazia tra musica, fede, scienza e attualità.

Lunedì 21 luglio: Coro Davvero, un Coro composto da adulti, ragazzi e bambini diretto da Silvia Branducci, Fabio Sica e Sara Garattoni, che spazia in diversi generi musicali.

Lunedì 28 luglio: La Geopolitica del Far West delle guerre calde e fredde con Nello Scavo, inviato speciale di ‘Avvenire’. Ore 21.

Tutti i martedì fino al 9 settembre 2025

Lungomare Spadazzi - Miramare Rimini

Musica dal vivo e mercatino

Il Comitato Turistico di Miramare propone intrattenimento musicale dal vivo sul lungomare Spadazzi, che accompagna il mercatino estivo di artigianato. Orario: dalle 21 alle 23

Tutti i martedì fino al 7 settembre tranne il 12 agosto 2025

Spiaggia Bagno 65, via San Salvador - Rimini Torre Pedrera

Fiesta Latina a Torre Pedrera

Il Comitato Turistico di Torre Pedrera propone una festa con balli latino americani e dj set sul lungomare. Orario: dalle ore 21 alle ore 24

Tutti i mercoledì fino al 27 agosto 2025

piazza Sacchini - Torre Pedrera, Rimini

Il Circo dei Saltimbanchi a Torre Pedrera

Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico

Il Comitato Turistico di Torre Pedrera propone delle serate di animazione per bambini con il circo dei saltimbanchi.

Ore 21 Ingresso libero Info: www.facebook.com/comitatotorrepedrera



da venerdì 25 a domenica 27 luglio 2025

Lungomare via San Salvador e via Foglino - Rimini Torre Pedrera

Festa della Trebbiatura a Torre Pedrera

Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico

Ogni anno in estate, Torre Pedrera si trasforma in una realtà rurale, proponendo la tradizionale Festa della Trebbiatura Romagnola con esposizione di antichi carri agricoli e la dimostrazione della mietitura del grano, la trebbiatura. È una festa folkloristica con musica dal vivo, ballo e stand con prodotti tipici locali. Nella serata di venerdì 25 luglio è prevista la sfilata di antiche macchine agricole sul lungomare.

Ore 21 Ingresso libero www.facebook.com/trebbiaturatorrepedrera



Tutti i venerdì fino al 29 agosto 2025

piazza Pascoli - Rimini Viserba

Sganassau Cabaret a Viserba

Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico

Il Comitato Turistico di Viserba propone delle serate di cabaret con Sganassau’, prestigiosa kermesse comica a livello nazionale. Sul palco di piazza Pascoli si esibiscono comici provenienti da ogni parte d‘Italia e dai più importanti show e programmi nazionali. Ogni appuntamento è condotto dall’Art Director Matteo Monì con One Man Show Amedeo Visconti ed è arricchito con ospiti e performance varie. Venerdì 25 luglio è la volta di Pis & Love.

Ore 21 Ingresso libero Info: https://www.sganassau.it



venerdì 25 luglio 2025

Giardino BIMBY, viale Ortigara - Rimini San Giuliano

Notti da protagonisti

Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico

Serata di musica e spettacolo con i giovani artisti di Mondo REC: canzoni, giocoleria, gag e la proiezione dell’ultimo lungometraggio realizzato a Rimini dai ragazzi del sodalizio, dal titolo “Battito Forever”.

Ore 21.15 Ingresso gratuito www.facebook.com/sangiulianoamare/



venerdì 25 luglio 2025

Dal bagno 104 al bagno 106, viale Regina Margherita - Marebello Rimini

Feste in spiaggia a Marebello

Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico

La spiaggia di Marebello si anima con una serata di festa sulla spiaggia a cura del Comitato Turistico. Non mancheranno i fuochi d'artificio in tarda serata al Bagno 105.

Ore 21 Ingresso libero www.facebook.com/comitato.marebello/



sabato 26 luglio 2025

Bagno 139 - Rimini Miramare

Sup e Colazione alle prime luci del sole

Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico

Sulla Spiaggia di Miramare è possibile partecipare ad un'esperienza unica per vivere il nuovo giorno in modo rilassante e suggestivo. Al sorgere del sole, i partecipanti hanno l'opportunità di praticare il SUP accompagnati da istruttori certificati, che li guideranno in questa magica avventura al mare. Dopo l'uscita, è previsto un momento di convivialità con una colazione, ideale per iniziare la giornata con energia e buon umore. Tutta l’attrezzatura verrà fornita dall'organizzazione, rendendo l'esperienza accessibile anche a chi si avvicina per la prima volta a questa attività. E' necessaria la prenotazione su: www.eventbrite.it/e/biglietti-sup-e-colazione-alle-prime-luci-del-sole

Orario: dalle ore 6.30 alle ore 8 Ingresso gratuito Info: www.facebook.com/comitatoturisticomiramare



domenica 27 luglio, 3, 17 agosto 2025

Giardino BIMBY, viale Ortigara - Rimini San Giuliano

Baia Summer Festival

Contest musicale per giovani talenti

Un concorso canoro per voci nuove della scena musicale italiana, organizzato dal Comitato Turistico San Giuliano Mare e della Cooperativa Mondo REC, in collaborazione con Ramberti Group.

Partecipano alla gara 40 artisti di età compresa tra i 14 e i 29 anni, suddivisi in quattro categorie:

Interpreti Junior, dai 14 ai 18 anni compiuti; Interpreti Senior, dai 19 ai 29 anni compiuti; Inediti, dai 14 ai 29 anni compiuti; Band, dai 14 ai 29 anni compiuti.

Il Festival si svolge alla Baia di Rimini (San Giuliano Mare) e prevede quattro serate di gara e una grande finale. Cinque show a ingresso gratuito.

Per ulteriori informazioni sulle modalità di partecipazione consultare il sito di riferimento.

Ore 21. Ingresso gratuito. Info: www.mondorec.it/baia-summer-festival/

Tutti gli aggiornamenti sul sito www.riminiturismo.it