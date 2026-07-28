Musica, cultura e auto storiche nel calendario estivo di Morciano

Dal 29 luglio al 1° agosto il centro cittadino ospita street food, incontri letterari e la sesta Coppa Città di Morciano – Memorial Maurizio Parma, con protagoniste le auto d’epoca

Prosegue il calendario estivo promosso dal Comune di Morciano di Romagna, che tra il 29 luglio e il 1° agosto proporrà tre appuntamenti dedicati alla musica, alla cultura e alla passione per i motori, coinvolgendo il centro del paese con iniziative rivolte a pubblici diversi.

Ad aprire la settimana sarà mercoledì 29 luglio il ritorno di 4 VIE – STREET FEST, che torna dopo il successo del primo appuntamento. A partire dalle ore 19 il centro di Morciano ospiterà una nuova serata di festa con dj set, street food, shopping, mercatini e attività dedicate a tutte le età. L'iniziativa è organizzata dal Comune con la preziosa collaborazione della Pro Loco di Morciano di Romagna, confermando la volontà di valorizzare il centro cittadino attraverso momenti di aggregazione e socialità.

Il giorno successivo, giovedì 30 luglio alle 18.30, il Cortile Mariotti della Biblioteca Comunale farà da cornice a un nuovo appuntamento della rassegna L'Ora del Racconto – Aperitivi con l'autore. Ospite sarà Raffaella Crociati, che presenterà il volume Tutto il cielo nella terra. Gli insegnamenti di un albero maestro. Al termine dell'incontro sarà offerto un aperitivo ai partecipanti grazie alla collaborazione della Pro Loco di Morciano di Romagna.

Le auto storiche tornano protagoniste a Morciano di Romagna con la 6ª Coppa Città di Morciano – Memorial Maurizio Parma, in programma sabato 1° agosto. La manifestazione non competitiva, valida per il Trofeo della Romagna 2026, prenderà il via alle ore 14 da Piazza del Popolo e vedrà gli equipaggi impegnati in 21 prove di abilità cronometrate lungo il percorso cittadino, prima della gimkana al Misano World Circuit Marco Simoncelli e del rientro a Morciano per l'arrivo, l'aperitivo, la cena e le premiazioni.

Giunta alla sesta edizione, la manifestazione continua a consolidare il proprio richiamo anche oltre i confini regionali. Accanto agli equipaggi romagnoli saranno infatti presenti concorrenti provenienti da diverse parti d'Italia, tra cui Bergamo, Arezzo e Padova, confermando la crescente attrattività dell'evento.

L'iniziativa è organizzata dalla Scuderia Automobilistica Morcianese, con il patrocinio del Comune di Morciano di Romagna, la collaborazione della Pro Loco di Morciano di Romagna e il supporto dei partner della manifestazione. Una giornata dedicata agli appassionati di motori e alle auto d'epoca, capace di valorizzare il territorio e richiamare visitatori nel centro cittadino.



