“Musica nei Mulini”, il liscio romagnolo torna protagonista tra storia e tradizione

La rassegna di Macinare Cultura porta gli Aperitivo Romagnolo nei mulini storici dell’Emilia-Romagna

Prosegue la rassegna Musica nei Mulini di Macinare Cultura a cura dell'Associazione dei Mulini Storici dell'Emilia Romagna coordinata da Rosanna Pasi in collaborazione con il Meeting delle Etichette Indipendenti. Ecco le prime date tutte in provincia di Rimini che portano la musica dopo domenica 12 luglio alle 16 al Mulino Biondi di Castel Dell'Alpe, si arriva a martedì 28 luglio alle 21 al Mulino di Poggio Torriana e si concluderà domenica 13 settembre alle 16 al Mulino Mengozzi di Fiumicello, tutti in provincia di Forlì Cesena. L'evento dal vivo porterà il suono e la storia della migliore musica romagnola con gli Aperitivo Romagnolo, nato tra Faenza, Forlì e Castel Bolognese, con Samuele Ravaioli, Jastin Visani, Nicholas Biondini, Mattia Zoli e Veronica Castellucci, già voce dei Santa Balera. L'intrattenimento dell'Aperitivo Romagnolo permetterà di attraversare con racconti e aneddoti intrecciati ai grandi brani del folklore romagnolo i 100 anni di liscio che si festeggiano nel 2028 L'ingresso è libero e aperto a tutti e si sta

lavorando ad altre date.