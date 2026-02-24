Altarimini

Musica, spiritualità e storie bibliche protagoniste della formazione a Rimini

Formazione e dialogo tra fede, cultura e società nei percorsi promossi dalle Diocesi di Rimini e di San Marino-Montefeltro.

A cura di Grazia Antonioli Redazione
24 febbraio 2026 06:30
Musica, spiritualità e storie bibliche protagoniste della formazione a Rimini
Rimini
Sono aperte le iscrizioni ai nuovi Per-Corsi AAC – Ascolto Attivo Cercasi, promossi dall’Istituto Superiore di Scienze Religiose “A. Marvelli” delle Diocesi di Rimini e San Marino-Montefeltro. Il calendario si arricchisce di alcune novità e aggiornamenti di date, offrendo proposte formative rivolte a chi desidera approfondire il dialogo tra fede, cultura e formazione attraverso percorsi partecipati e interdisciplinari.

Di seguito i percorsi attualmente attivi.

DABAR: la Parola di Dio che dice e dà

Con Claudia Baldassari – in presenza

Un laboratorio esperienziale per incontrare la Bibbia in modo vivo e partecipato, attraverso metodi attivi e lo Psicodramma Biblico.

Il corso si svolgerà in presenza il martedì, dalle 18 alle 20, a partire dal 10 marzo.

Video di presentazione: https://youtu.be/IpFjF7hkPV8?si=E7KFOuMbntbOrlsI

Iscrizioni: https://forms.gle/oJdPMVaL8FoXo9a78

Segni, simboli e architetture delle diverse culture religiose – Modulo 1

Con Auro Panzetta – online

Un viaggio tra spazi, simboli e forme del sacro per leggere le religioni anche attraverso l’arte e l’architettura.

Il corso è accreditato dal MIM ed è pagabile con Carta docente.

Video di presentazione: https://youtu.be/uU6QMj4wg-w?si=SyKMUUV395nTJWVF

Iscrizioni: https://forms.gle/LQTXYgk7qVhvFru56

Fare formazione nel pomeriggio del cristianesimo

Con Paola Bignardi – online, con weekend conclusivo in presenza

Una riflessione per ripensare la formazione cristiana nel tempo presente e aprire nuove prospettive per le comunità.

Il corso è accreditato dal MIM ed è pagabile con Carta docente.

Video di presentazione: https://youtu.be/HmI4HdHadJ0?si=CGgqmZ9JoYIgTRuL

Iscrizioni: https://forms.gle/FcnmKEXQdpqsQAxm6

La straniera e il fuggitivo: gli imprevedibili sentieri di Dio nelle storie di Ruth e Giona

Con Alessandro Esposito – online

Due racconti biblici che invitano a lasciarsi sorprendere da un Dio che attraversa confini, paure e ritorni inattesi.

In corso di accreditamento al MIM.

Iscrizioni: https://forms.gle/cbCJzyGz47ashwpt8

Musica e Mistero: ascoltare la fede attraverso il canto liturgico

Con Alessandro Casali – online

Un percorso per scoprire come la musica possa diventare luogo di ascolto, preghiera e comprensione del Mistero.

Iscrizioni: https://forms.gle/BsEqnXNGMrGWjPC26

I percorsi si inseriscono nel progetto formativo dell’ISSR “A. Marvelli”, che promuove spazi di ricerca, ascolto e crescita personale e comunitaria.

