Musica, spiritualità e storie bibliche protagoniste della formazione a Rimini
Formazione e dialogo tra fede, cultura e società nei percorsi promossi dalle Diocesi di Rimini e di San Marino-Montefeltro.
Sono aperte le iscrizioni ai nuovi Per-Corsi AAC – Ascolto Attivo Cercasi, promossi dall’Istituto Superiore di Scienze Religiose “A. Marvelli” delle Diocesi di Rimini e San Marino-Montefeltro. Il calendario si arricchisce di alcune novità e aggiornamenti di date, offrendo proposte formative rivolte a chi desidera approfondire il dialogo tra fede, cultura e formazione attraverso percorsi partecipati e interdisciplinari.
Di seguito i percorsi attualmente attivi.
DABAR: la Parola di Dio che dice e dà
Con Claudia Baldassari – in presenza
Un laboratorio esperienziale per incontrare la Bibbia in modo vivo e partecipato, attraverso metodi attivi e lo Psicodramma Biblico.
Il corso si svolgerà in presenza il martedì, dalle 18 alle 20, a partire dal 10 marzo.
Video di presentazione: https://youtu.be/IpFjF7hkPV8?si=E7KFOuMbntbOrlsI
Iscrizioni: https://forms.gle/oJdPMVaL8FoXo9a78
Segni, simboli e architetture delle diverse culture religiose – Modulo 1
Con Auro Panzetta – online
Un viaggio tra spazi, simboli e forme del sacro per leggere le religioni anche attraverso l’arte e l’architettura.
Il corso è accreditato dal MIM ed è pagabile con Carta docente.
Video di presentazione: https://youtu.be/uU6QMj4wg-w?si=SyKMUUV395nTJWVF
Iscrizioni: https://forms.gle/LQTXYgk7qVhvFru56
Fare formazione nel pomeriggio del cristianesimo
Con Paola Bignardi – online, con weekend conclusivo in presenza
Una riflessione per ripensare la formazione cristiana nel tempo presente e aprire nuove prospettive per le comunità.
Il corso è accreditato dal MIM ed è pagabile con Carta docente.
Video di presentazione: https://youtu.be/HmI4HdHadJ0?si=CGgqmZ9JoYIgTRuL
Iscrizioni: https://forms.gle/FcnmKEXQdpqsQAxm6
La straniera e il fuggitivo: gli imprevedibili sentieri di Dio nelle storie di Ruth e Giona
Con Alessandro Esposito – online
Due racconti biblici che invitano a lasciarsi sorprendere da un Dio che attraversa confini, paure e ritorni inattesi.
In corso di accreditamento al MIM.
Iscrizioni: https://forms.gle/cbCJzyGz47ashwpt8
Musica e Mistero: ascoltare la fede attraverso il canto liturgico
Con Alessandro Casali – online
Un percorso per scoprire come la musica possa diventare luogo di ascolto, preghiera e comprensione del Mistero.
Iscrizioni: https://forms.gle/BsEqnXNGMrGWjPC26
I percorsi si inseriscono nel progetto formativo dell’ISSR “A. Marvelli”, che promuove spazi di ricerca, ascolto e crescita personale e comunitaria.