Musica vintage, grandi eventi sportivi e motori: Misano protagonista del fine settimana

Cosa fare nel weekend a Misano Adriatico

Sarà un weekend all’insegna dell’energia, della musica, dello stile vintage ma anche dello sport, con la regina delle discipline sportive protagonista allo stadio Santamonica e il grande raduno delle vetture giapponesi in scena a Misano World Circuit.

Sabato e domenica, in Piazza e Viale della Repubblica, torna “Happy Days”, l’evento dedicato alle atmosfere intramontabili degli anni ’40, ’50 e ’60, in programma dalle 10.00 alle 20.00.

Due giornate che faranno vivere al pubblico un autentico viaggio nel tempo tra moda, musica, ballo e non solo.

Per tutta la durata della manifestazione sarà possibile visitare il mercatino tematico vintage e antiquariato, gustare le proposte street food e ammirare il grande raduno di auto e moto d’epoca con la partecipazione di numerosi club della Romagna. Presente anche il suggestivo “Coca Cola’s Museum”, con la collezione privata di Guido Alessandrini.

Grande protagonista sarà la musica dal vivo con un ricco programma di concerti, dj set e spettacoli. Sabato 23 maggio si alterneranno in consolle DJ Cherry Lady e DJ Lucio Vallisneri, mentre sul palco saliranno i Crossroads ’50 e i NewTones, per una serata dedicata al meglio dello swing, del jive e del rock’n’roll americano. Durante tutta la giornata, la selezione musicale sarà affidata a DJ Marvin con sonorità boogie woogie e swing.

Domenica 24 maggio spazio all’energia di DJ Ingo Swing e dello special guest DJ McFly55, accompagnati ancora una volta dalle selezioni di DJ Marvin. Alle 17.30 si terrà “Metti in mostra il tuo stile”, la premiazione dedicata alla coppia più stilosa, young e vintage dell’evento. Gran finale con il concerto dell’Antonio Sorgentone Trio: il vincitore di Italia’s Got Talent 2019 porterà sul palco uno show travolgente tra rock’n’roll, piano boogie e ritmo irresistibile.

Nelle stesse giornate lo stadio Santamonica ospiterà i Campionati Italiani Master di Atletica Leggera, organizzati dalla società Atletica Santamonica.

Dopo il grande successo del 2025, l’edizione 2026 introduce importanti novità dal punto di vista sportivo con l’inserimento delle prove multiple, epthatlon per le donne e decathlon per gli uomini e soprattutto l’arricchimento tecnico delle staffette.

Accanto al programma tradizionale, inoltre, farà il suo debutto ai Campionati Italiani la 5 km su strada, il cui percorso si snoderà tra le curve del Misano World Circuit e si correrà in notturna, anche grazie al supporto del Team Misano.

A Misano World Circuit, sabato e domenica, andrà in scena anche il Japanese Cars Meeting, il raduno di auto giapponesi più grande e più longevo d’Italia che lo scorso anno ha visto la partecipazione di ben 1.500 auto. Per i partecipanti anche la possibilità di visitare il retail village con gli espositori del settore, scegliere fra tante opzioni di intrattenimento ed assistere alla parata in pista.