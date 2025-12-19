Napoli in finale di Supercoppa: Milan battuto 2-0 a Riad

Gol di Neres e Hojlund per gli azzurri. Lunedì la sfida alla vincente di Bologna-Inter

Il Napoli è la prima finalista della Supercoppa di Lega. A Riad, gli azzurri superano con autorità il Milan per 2-0, mettendo in mostra solidità e cinismo. Una rete per tempo basta alla squadra campione d’Italia per chiudere la pratica e conquistare l’accesso alla finale.

A sbloccare il match è Neres nella prima frazione, bravo a capitalizzare una manovra rapida e ben costruita. Nella ripresa arriva il raddoppio firmato da Hojlund, che chiude definitivamente i conti e spegne le speranze rossonere. Prestazione convincente del Napoli, sempre in controllo del gioco e poco esposto alle iniziative avversarie.

In finale, in programma lunedì, gli uomini di Calzona affronteranno la vincente dell’altra semifinale tra Bologna e Inter, che si disputerà domani.

Serata amara, invece, per la Fiorentina in Conference League. I viola escono sconfitti per 1-0 sul campo del Losanna, con il gol decisivo di Sigua al 58’. Nonostante una formazione ampiamente rimaneggiata, la squadra di Italiano prova il forcing finale con gli ingressi di Kean, Gudmundsson, Mandragora e Dodô, ma il risultato non cambia.