Nasce a San Leo la Comunità Energetica Certis

Imprese e cittadini uniti per produrre e condividere energia rinnovabile nel territorio della Valmarecchia

Nel Comune di San Leo prende vita la CERtis (Comunità Energetica tra Imprese e Solidali), un nuovo modello di Comunità Energetica Rinnovabile ideato per le imprese che vogliono generare impatto, reputazione e futuro.

Il progetto nasce dall’esperienza quindicennale di Comunità Solare, realtà pioniera nello sviluppo di comunità energetiche in Italia, e rappresenta un passo concreto verso un modello di sviluppo sostenibile e condiviso.

CERtis è pensata per le aziende e per i cittadini che desiderano diventare protagoniste del territorio, contribuendo alla produzione e condivisione di energia rinnovabile e beneficiando al tempo stesso di vantaggi economici, incentivi e opportunità di crescita reputazionale per le imprese del territorio della Valmarecchia.

Un ulteriore elemento di forza è rappresentato dagli incentivi nazionali, che permettono alle imprese di accedere fino al 40% di contributo a fondo perduto per la realizzazione di impianti fotovoltaici da inserire all’interno della Comunità Energetica fino al 30 novembre 2025.

“Con grande orgoglio annuncio la nascita della CERTIS di San Leo – dichiara Daniele di Franco, il Presidente della Certis - una comunità energetica che segna l’inizio di una nuova fase di collaborazione tra imprese, cittadini e territorio. Questo progetto non è soltanto produzione di energia rinnovabile: rappresenta un modello concreto di sostenibilità, capace di coniugare risparmio economico, responsabilità sociale e valorizzazione delle risorse locali. La CERTIS dimostra che anche una realtà piccola come San Leo può essere esempio di coraggio e innovazione, contribuendo a una transizione energetica inclusiva che non lascia indietro nessuno e che genera benefici condivisi per tutta la comunità.”

«Con CERtis vogliamo offrire alle imprese uno strumento capace di unire competitività, sostenibilità e responsabilità sociale – dichiara Marinella Michelato, CEO di Solar Info Community– trasformando la transizione energetica in un’occasione concreta di sviluppo di San Leo e per l’intera Valmarecchia».

Le aziende interessate e i cittadini interessati possono entrare a far parte della comunità contattando Solar Info Community