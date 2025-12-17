Natale 2025: 20 milioni di italiani a caccia di regali, 19,3 milioni in viaggio

Tra shopping nei negozi e spostamenti per le festività, si prevede un giro d’affari record di 9,5 miliardi di euro

Il Natale entra nel vivo: tra oggi e la Vigilia saranno quasi 20 milioni gli italiani impegnati nella ricerca degli ultimi regali da mettere sotto l’albero. Secondo un sondaggio Confesercenti-Ipsos sui consumi degli italiani durante le festività, i punti vendita fisici tornano al centro dell’interesse: il 62% degli intervistati farà acquisti in un negozio, il 22% in un supermercato e il 17% in un mercato o mercatino di Natale.

Per i regali di Natale, si prevede un budget medio di circa 250 euro a persona, con un giro d’affari complessivo stimato di 9,5 miliardi di euro.

Anche i viaggi per le festività di fine anno registrano numeri importanti: saranno infatti 19 milioni e 270 mila gli italiani in movimento. L’indagine, realizzata da Tecnè per Federalberghi, rivela che per il 91% dei viaggiatori la meta preferita sarà l’Italia, confermando il trend del turismo interno in crescita.

Il Natale 2025 si conferma dunque un mix di tradizione e spostamenti, con negozi, mercatini e località italiane al centro delle festività.