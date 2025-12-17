Natale in canile a Riccione: solidarietà e amore per gli animali

Sabato 20 dicembre il canile di viale Albana apre le porte al pubblico tra visite, laboratori e iniziative di beneficenza

Riccione si prepara a vivere un Natale all’insegna della solidarietà e dell’amore per gli animali. Sabato 20 dicembre, dalle 14 alle 19, il canile di Riccione di viale Albana apre le sue porte alla cittadinanza per un evento speciale: “Natale in canile”, un pomeriggio pensato per avvicinare le persone ai suoi ospiti a quattro zampe e alle loro storie.

Durante l’iniziativa, volontari e operatori di K. Lorenz e The Lorenz’s Pack accompagneranno i visitatori alla scoperta dei cani accolti nella struttura, raccontando i loro percorsi, spesso difficili, ma ricchi di speranza e attesa di una nuova famiglia. Un’occasione preziosa per conoscere da vicino la realtà del canile e il lavoro quotidiano di chi se ne prende cura con passione e dedizione.

Non mancheranno i momenti di convivialità e partecipazione attiva: sarà possibile prendere parte a una pesca di beneficenza, contribuendo con una donazione e ricevendo una sorpresa, oppure sostenere il canile acquistando al mercatino dei volontari shopper e guinzagli realizzati artigianalmente, idee perfette anche come regali natalizi solidali. I bambini si potranno intrattenere anche con un simpatico laboratorio di decorazioni natalizie.

Ad arricchire il pomeriggio, un gustoso aperitivo offerto grazie al supporto di Primadonna Lounge, Mammamia Riccione e Canapa House Riccione, a testimonianza di una rete di collaborazione che unisce il territorio nel segno della generosità.

“Natale in canile” non è solo un evento, ma un invito a fermarsi, conoscere, condividere e, magari, aprire il proprio cuore a chi aspetta una seconda possibilità. Un modo diverso di vivere il clima natalizio, riscoprendo il valore della solidarietà e dell’incontro. Per informazioni: tel. 0541 645454 - [email protected]