Natale in Italia: freddo e maltempo al Nord-Ovest e al Sud, tempo più stabile a Est

Secondo iLMeteo.it, da domenica tornerà la neve sulle Alpi e la Penisola sarà divisa in due dal punto di vista meteorologico

Per Natale l’Italia sarà meteorologicamente “divisa in due”: la fascia occidentale del Paese dovrà fare i conti con piogge e maltempo, mentre l’altra metà orientale continuerà a godere di fasi più asciutte. Lo sottolinea Lorenzo Tedici, meteorologo di iLMeteo.it, spiegando che il peggioramento è legato all’arrivo di una corrente fredda proveniente dalla Groenlandia.

"Nelle prossime ore – afferma Tedici – avremo ancora condizioni stazionarie, con nebbie diffuse in pianura al Centro-Nord e qualche piovasco su Toscana, Umbria e Liguria, mentre le montagne e il settore adriatico centro-meridionale potranno godere di schiarite".

Nella notte tra venerdì e sabato i rovesci potranno risultare intensi su Sicilia e Calabria, soprattutto sul settore ionico, per poi spostarsi verso Salento e Metaponto. Al Centro-Nord le condizioni rimarranno più stabili, con frequenti annuvolamenti e nebbie nelle pianure. Dalla serata di venerdì, una perturbazione proveniente dal Nord Africa porterà un sensibile peggioramento su Sicilia e Reggino.

Domenica 21 dicembre, giorno del Solstizio d’Inverno, il peggioramento interesserà il Nord-Ovest e la Sardegna, con precipitazioni più probabili dal pomeriggio-sera. La neve tornerà sulle Alpi occidentali oltre i 1200 metri.

La fase più intensa di maltempo è attesa a partire da lunedì 22 dicembre, quando la fascia occidentale del Paese sarà interessata da precipitazioni diffuse. Martedì e mercoledì, vigilia di Natale, le piogge saranno più probabili al Centro-Nord, mentre nel giorno di Natale si prevedono piogge intermittenti.

Previsioni nel dettaglio:

Venerdì 19 dicembre: Nord – grigio in pianura con nebbie, sole sulle Alpi; Centro – piogge in Toscana, stabile altrove; Sud – peggiora in Sicilia e bassa Calabria entro sera. Sabato 20 dicembre: Nord – grigio in pianura con locali nebbie, sole sulle Alpi; Centro – stabile e in parte soleggiato; Sud – maltempo su Sicilia e bassa Calabria. Domenica 21 dicembre: Nord – peggiora al Nord-Ovest; Centro – stabile, peggiora in serata; Sud – piogge su Sardegna, Sicilia e Calabria.

Tendenza per la settimana natalizia: instabile e più fredda, con precipitazioni frequenti soprattutto sulle regioni occidentali e montagne settentrionali.