Natale solidale con Coop Alleanza 3.0: un panettone acquistato è uno donato

Dal 18 al 24 dicembre torna l’iniziativa “Prendi 1, doniamo 1”: un gesto concreto per sostenere le associazioni del territorio e le famiglie in difficoltà

Un dolce natalizio che scalda il cuore di chi lo riceve, ma anche di chi ha più bisogno. Nei quasi 350 punti vendita di Coop Alleanza 3.0 (da Trieste a Lecce) e sulla piattaforma EasyCoop, il Natale si tinge di solidarietà. Dal 18 al 24 dicembre, per ogni panettone o pandoro a marchio Coop acquistato dai soci, la Cooperativa ne donerà uno (o il valore equivalente) alle realtà locali che si occupano di assistenza e fragilità sociale.

Come funziona l’iniziativa

Il meccanismo è semplice e immediato: il cliente acquista un dolce per sé e Coop si impegna a raddoppiare il valore dell'acquisto destinandolo in beneficenza. Un modo per trasformare la spesa quotidiana in un atto di condivisione collettiva, garantendo un Natale più sereno anche a chi sta attraversando un momento difficile.

Vantaggi per i soci

Oltre al valore etico, l'iniziativa premia la fedeltà: Buoni sconto: Per ogni panettone o pandoro Coop acquistato, i soci riceveranno un buono da 5 euro (fino a un massimo di 3 buoni per scontrino). Utilizzo: I coupon saranno spendibili dal 2 al 18 gennaio 2026 su una spesa minima di 30 euro. Spesa Online: Anche su EasyCoop l'iniziativa è attiva: gli acquisti online sosterranno la Onlus Seacoop e i soci riceveranno un cashback dell’importo speso il prossimo 2 gennaio.

Con "Prendi 1, doniamo 1", la Cooperativa ribadisce il proprio legame indissolubile con le comunità locali, ricordando che la solidarietà passa anche attraverso le tradizioni più dolci. Tutti i dettagli dell'iniziativa sono consultabili sul sito ufficiale: all.coop/prendi1doniamo1.