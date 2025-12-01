Natale sulla Riviera: magia e avventura nei parchi Costa Edutainment

Italia in Miniatura, Oltremare 2.0 e l’Acquario di Cattolica aprono le porte al pubblico con attrazioni, animazioni e iniziative per grandi e piccini

I parchi Costa Edutainment della Riviera attendono il pubblico per le festività natalizie. Italia in Miniatura a Rimini, Oltremare 2.0 a Riccione e l’Acquario di Cattolica colgono questa occasione unica, per regalare al pubblico giornate di forti emozioni, avvolti dalla magia del Natale. I parchi divertimento saranno aperti nel mese di dicembre seguendo un proprio calendario.

Acquario di Cattolica, vacanza consapevole

A Natale, il regalo più grande è ascoltare. C'è un mondo sommerso che ha bisogno della nostra pace. E ognuno può essere la voce di chi non ne ha. Nel più grande acquario dell’Adriatico, si può scoprire un affascinante mondo acquatico, dove ogni creatura racconta la sua silenziosa e stupefacente strategia di sopravvivenza. Qui vivono 3000 esemplari di 400 specie diverse, dai pinguini di Humboldt alle lontre asiatiche, da polpi e cavallucci agli squali toro più grandi d’Italia: solenni custodi di un equilibrio troppo spesso spezzato. I quattro percorsi, compresi nel biglietto, sono al coperto:





BLU – il respiro profondo del mare, per ascoltare la vita nascosta delle acque

GIALLO – gli ecosistemi dei fiumi: dalle esuberanti lontre ai quieti e potenti caimani

VERDE – il mondo lento dei rettili, discendenti degli antichi dinosauri

VIOLA – la mostra che ingigantisce il minuscolo mondo degli insetti, ingranditi in fedeli riproduzioni in 3D

Per il periodo natalizio il pubblico sarà avvolto dalla magia del Natale con allestimenti a tema ma potrà anche partecipare alle cibature degli animali, in compagnia degli esperti, e sarà coinvolto nell’area Plastifiniamola, con l’obiettivo di educare tutti e stimolare un cambiamento verso la sostenibilità. L’obiettivo è trasformare il pubblico, in particolare le nuove generazioni, in veri guardiani ambientali, promuovendo l'impegno per la salvaguardia del mare e delle specie in pericolo.

L’Acquario è aperto a dicembre nei giorni: 6, 7, 8, 14, 21 e poi dal 26 al 6 gennaio 2026. Orari 10:00 - 18:30, calendario completo e biglietti già acquistabili sul sito www.acquariodicattolica.it .

Italia in Miniatura, un viaggio nella meraviglia

A Natale si può riscoprire la gioia nelle piccole cose. E Italia in Miniatura a Rimini è il giusto regalo che racchiude storia, cultura, bellezza e tante emozioni in famiglia. Qui c’è una Piazza Italia addobbata a festa con il grande albero di Natale. E qui in un giorno solo si viaggia per tutto il Bel Paese. Oltre 300 monumenti in miniatura e fantastiche attrazioni sono comprese nel biglietto delle feste: Venezia, dove navigare in gondola sul Canal Grande fino a Piazza San Marco, Pinocchio, per attraversare la fiaba a bordo di un colorato trenino, la Torre Panoramica con la sua vista mozzafiato dalle mongolfiere, Esperimenta per gli amanti della fisica e della scienza! Imperdibile il Cinemagia7D con tanti effetti speciali e proiezioni emozionanti (biglietto extra). Per un’immersione totale nella bellezza e nella storia, c’è poi la nuova audioguida digitale di Italia in Miniatura: https://www.italiainminiatura.com/scopri-il-parco/audioguida-digitale .

Apertura Italia in Miniatura a dicembre: 6, 7, 8, 14, 21 e dal 26 dicembre al 6 gennaio 2026. Orari 10:00 - 17:00, calendario completo e biglietti acquistabili su www.italiainminiatura.com .



A Oltremare 2.0 Natale avventuroso

Il Natale a Oltremare 2.0 a Riccione si trasforma in una grande avventura, avvolta da un pizzico di magia. Il parco si veste di festa con scenografie e addobbi natalizi. Ma la vera avventura, a Natale, la si vive tra le novità di Oltremare 2.0 tutte al coperto: da Genesis a Planet Theatre, passando per Village e Sapiens grandi e piccini potranno scoprire tutto sull’evoluzione dell’uomo e del Pianeta. La novità assoluta in Romagna per le festività è poi la scoperta di una nuova grotta. Qui ogni ospite del parco potrà vivere la sua prima esplorazione e divertirsi tra stalattiti e suggestivi cunicoli, nella nuova attrazione Speleos. Un modo unico per le famiglie per esplorare e crescere insieme. Le avventure continuano con i delfini di Dolphins World, i rapaci di Raptors World, e la mascotte Ulisse che non vede l’ora di incontrare tutti i bambini. Per chi ama il divertimento c’è anche il MegaGame Land con gli spazi giochi dedicati ai DinsiemE, amati da tutti i bambini. Al tramonto, spazio poi al magico momento intorno al fuoco sotto una pioggia… di bolle.