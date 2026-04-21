Natura senza barriere: al lago di Andreuccio una giornata dedicata alla Joelette

A Soanne di Pennabilli dimostrazione gratuita promossa dal Parco Sasso Simone e Simoncello con CAI Cesena e Rimini

Si è svolta sabato 18 aprile 2026 presso il lago di Andreuccio (Soanne) - Pennabilli, una giornata dimostrativa, gratuita, sull’utilizzo pratico della Joelette ci fa sapere il consigliere del Parco Interregionale del Sasso del Sasso Simone e Simoncello Leonardo Sacchetta. Un’esperienza, rivolta particolarmente a guide turistiche, guide ambientali ed escursionistiche, guide CAI, operatori del settore.

Il tutto, è stato fatto con la collaborazione del CAI di Cesena e Rimini per approfondire strumenti e pratiche che rendono l’esperienza in natura più accessibile e condivisa.

Il Parco, continua il consigliere Sacchetta, da sempre sensibile ed attento verso queste tematiche, ha voluto con questa giornata, coinvolgere e preparare personale qualificato nell’uso della Joelette (“una particolare “sedia a rotelle da fuori strada) ed ha creato anche all’interno del Parco un sentiero speciale, accessibile ed inclusivo che potrà permettere alle persone con limitazioni motorie di conoscere e scoprire anche quei sentieri che prima erano irraggiungibili, con uno sguardo più attento e condiviso verso un nuovo approccio con la natura, con sentieri adatti per la cura ed il benessere di persone con disagio.

Sono anche questi i gesti, rimarca Sacchetta, che in futuro, il Parco intende portare avanti con uno sguardo attento e sensibile, per permettere a tutte le persone di vivere al massimo il nostro splendido territorio.