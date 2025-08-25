Nave da crociera Msc World Europa in avaria al largo di Ponza

Oltre 8.500 persone a bordo, interviene la Guardia Costiera: inviati rimorchiatori per condurla a Napoli

Momenti di apprensione questa mattina al largo di Ponza, dove la nave da crociera Msc World Europa ha registrato un’avaria a circa 8 miglia nautiche dall’isola. L’allarme è scattato alle 7.25, quando la compagnia ha comunicato alla Guardia Costiera un problema di natura elettrica ai motori.

A bordo dell’imponente unità viaggiano 8.585 persone, tra cui 6.496 passeggeri e 2.089 membri dell’equipaggio.

Secondo quanto riferito dalla Guardia Costiera, la situazione risulta sotto controllo: i servizi essenziali sono garantiti dai generatori e le condizioni meteomarine sono favorevoli. “A bordo – spiegano le autorità marittime – il clima è sereno e non ci sono criticità per la sicurezza delle persone”.

Per garantire l’assistenza e condurre la nave in sicurezza al porto di Napoli, sono stati inviati due rimorchiatori che hanno già lasciato la costa. Le operazioni proseguiranno nelle prossime ore, con il monitoraggio costante della Guardia Costiera.