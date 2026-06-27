Nel ricordo di Stefano Magni, Casteldelci accende la passione per il ciclismo: torna il Memorial

I partecipanti dovranno affrontare quattro giri con partenza dalla località La Giardiniera

Il grande caldo metterà a dura prova gli appassionati di ciclismo che domani (domenica 28 giugno) parteciperanno all'undicesima edizione del Memorial Stefano Magni, che porterà a Casteldelci amatori provenienti da diverse regioni italiane. La competizione, riservata ai ciclisti regolarmente tesserati per la stagione 2026 con la Federazione Ciclistica Italiana e con gli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal Coni, si sviluppa su un circuito ondulato di 50 chilometri complessivi. I partecipanti dovranno affrontare quattro giri con partenza dalla località La Giardiniera, proseguendo in discesa fino al bivio per Piagola e rientrando poi attraverso il ponte al bivio Casteldelci–Traghetto. Il momento decisivo arriverà nell’ultimo passaggio, quando i corridori svolteranno verso la salita finale che porterà all’arrivo nel centro storico di Casteldelci. Una conclusione impegnativa e spettacolare, pensata per mettere alla prova soprattutto gli scalatori, con il traguardo collocato nel cuore di uno dei borghi più caratteristici dell’Appennino romagnolo.

Il ritrovo è fissato dalle 7.30 alla località La Giardiniera, dove saranno effettuate le operazioni di iscrizione e verifica. Il programma delle partenze scatterà alle 8.30 con le categorie Super Gentleman A e B, Donne, Gentleman A e B. La seconda batteria prenderà il via alle 10 con Junior, Senior A e B, Veterani A e B.