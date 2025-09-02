Tre furti di champagne nello stesso ristorante riccionese: 14 bottiglie rinvenute nella stanza di un hotel

Il giovane, alloggiato nella camera, è stato denunciato a Miramare

Un 26enne è stato denunciato ieri (lunedì 1° settembre) a Miramare per l'ipotesi di reato di ricettazione: la Polizia Locale, nell'operazione, ha recuperato 14 bottiglie di prestigiose marche di champagne, per un valore complessivo di 3.650 euro.

Tutto è nato da un controllo di routine: il giovane è stato notato davanti a un locale pubblico di Miramare mentre fumava stupefacenti. Dall'identificazione, gli agenti della polizia locale sono passati al controllo della camera d'hotel in cui il ragazzo era alloggiato, secondo quanto previsto dall'art. 103 del D.P.R. 309/90. Gli agenti hanno verificato la presenza di sostanza stupefacente, detenuta per uso personale, e di 14 bottiglie di prestigiose marche di champagne, tra cui Don Pérignon e Ruinart, oltre a una bottiglia di amaro. Ulteriori accertamenti hanno permesso di collegare la merce a una denuncia di furto presentata nei giorni precedenti presso la Stazione Carabinieri di Riccione da parte di un ristorante, vittima di tre distinti episodi di sottrazione di bottiglie pregiate per un valore superiore ai 5.000 euro. La refurtiva recuperata è stata restituita all'esercizio commerciale danneggiato. Il 26enne è stato invece segnalato alla Prefettura per detenzione di stupefacenti per uso personale e denunciato a piede libero per ricettazione secondo l'Art. 648 del Codice Penale.



