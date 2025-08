Netanyahu convoca una riunione urgente sulla guerra a Gaza

L’Idf revoca lo stato d’emergenza bellica e riduce la presenza militare. Tensioni ai vertici militari sul futuro del conflitto

Il primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu ha convocato per questa sera alle ore 19:00 locali (le 18:00 in Italia) una riunione urgente per discutere la prosecuzione della guerra nella Striscia di Gaza.

Nel frattempo, l’Idf (Forze di Difesa Israeliane) ha annunciato la revoca dello stato d’emergenza bellica, in vigore dal 7 ottobre. Lo riferisce il portale Ynet, precisando che l’esercito ha diffuso la notizia pochi minuti dopo una forte presa di posizione proveniente dall’entourage del premier nei confronti del capo di stato maggiore, Eyal Zamir. Quest’ultimo sarebbe stato criticato per la sua presunta opposizione all’occupazione totale di Gaza. "Se non è d’accordo con l’occupazione, che si dimetta", avrebbe affermato una fonte vicina a Netanyahu.

A questo si aggiunge una novità sul piano economico: Israele riaprirà parzialmente il commercio privato con Gaza. La misura ha lo scopo di ridurre la dipendenza della popolazione gazawi dagli aiuti umanitari internazionali, segnalando un possibile cambio di approccio nelle relazioni con l’enclave palestinese.

La riunione di stasera potrebbe quindi rivelarsi cruciale per delineare i prossimi sviluppi del conflitto, in un momento in cui emergono frizioni interne tra governo e vertici militari.