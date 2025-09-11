Altarimini

Netanyahu richiama l’11 settembre: “In Qatar come gli USA in Afghanistan”

Nel 24° anniversario degli attentati alle Torri Gemelle, il premier israeliano difende il raid contro Hamas evocando il precedente americano contro al-Qaeda

11 settembre 2025 07:19
Nazionale
Gli Stati Uniti ricordano oggi i 24 anni dall’11 settembre 2001, il più grave attacco terroristico sul loro territorio, che provocò quasi tremila morti e la distruzione delle Torri Gemelle a New York.

Alla vigilia della ricorrenza, il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha diffuso un video in cui ha paragonato l’operazione condotta da Israele in Qatar contro i leader di Hamas alla reazione americana dopo l’11 settembre. “Abbiamo colpito i cervelli terroristici responsabili del massacro del 7 ottobre, proprio come gli Stati Uniti fecero con al-Qaeda in Afghanistan e con Bin Laden in Pakistan”, ha dichiarato.

Secondo Netanyahu, allora il mondo applaudì Washington, mentre oggi condanna Israele. “Dovrebbero vergognarsi”, ha concluso il premier, accendendo nuove polemiche sul piano diplomatico.

