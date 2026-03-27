Neve abbondante a Talamello: “Spalaneve arrivati solo nel tardo pomeriggio”. La segnalazione
Un lettore segnala l’arrivo tardivo degli spalaneve, soprattutto nelle zone di Monte Pincio, Cava e Collina
A cura di Redazione
27 marzo 2026 09:02
Una abbondante nevicata che, anche se prevista, ha comunque creato disagi nelle zone collinari della provincia di Rimini. "A Talamello" scrive un nostro lettore "solo nel tardo pomeriggio sono intervenuti i mezzi spalaneve, creando notevoli disagi per i cittadini soprattutto quelli che abitano nelle zone del Monte Pincio e di Cava e Collina."
In diverse zone dell'Alta Valmarecchia la nevicata ha portato accumuli importanti, soprattutto nelle aree collinari più elevate. In alcuni casi si sono registrati fino a quasi 70/80 cm di neve.
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