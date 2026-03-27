Neve abbondante a Talamello: “Spalaneve arrivati solo nel tardo pomeriggio”. La segnalazione

Un lettore segnala l’arrivo tardivo degli spalaneve, soprattutto nelle zone di Monte Pincio, Cava e Collina

Una abbondante nevicata che, anche se prevista, ha comunque creato disagi nelle zone collinari della provincia di Rimini. "A Talamello" scrive un nostro lettore "solo nel tardo pomeriggio sono intervenuti i mezzi spalaneve, creando notevoli disagi per i cittadini soprattutto quelli che abitano nelle zone del Monte Pincio e di Cava e Collina."

In diverse zone dell'Alta Valmarecchia la nevicata ha portato accumuli importanti, soprattutto nelle aree collinari più elevate. In alcuni casi si sono registrati fino a quasi 70/80 cm di neve.

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