Nicola Lagioia porta a Riccione un viaggio nella storia della letteratura in un’ora

Domenica 12 luglio in piazzale Ceccarini lo scrittore e saggista sarà protagonista della rassegna “Senza fine” con il monologo “Presto saprò chi sono”

Un viaggio che attraversa i secoli, partendo dal mito di Omero per arrivare ai giorni nostri, racchiuso in poco più di sessanta minuti. Domenica 12 luglio (ore 21:15), sul palco di piazzale Ceccarini, arriva Nicola Lagioia, uno dei protagonisti più autorevoli della scena culturale italiana contemporanea.

Lo scrittore, saggista ed ex direttore del Salone Internazionale del Libro di Torino, sarà a Riccione con il suo monologo Presto saprò chi sono. La storia della letteratura in un'ora. Non una lezione accademica, ma un racconto intimo, brillante e coinvolgente che attraversa la storia della letteratura, dal mito di Omero fino ai giorni nostri, per mostrare come le grandi narrazioni abbiano da sempre plasmato la nostra educazione sentimentale e il nostro modo di interpretare il mondo.

Tra divulgazione e narrazione, Lagioia metterà al centro la straordinaria attualità della parola scritta: uno strumento ancora capace di dialogare con le nostre fragilità, interrogare il presente e dare un senso all'esperienza umana. Il monologo invita il pubblico a riscoprire il valore universale dei grandi racconti, capaci ancora oggi di parlare al nostro tempo.

Al termine della serata, l'autore sarà a disposizione del pubblico per il tradizionale momento del firmacopie e per le dediche sui libri.

L'appuntamento fa parte di "Senza fine. Parole e libri sotto lune e stelle", la rassegna promossa dal Comune di Riccione e giunta alla terza edizione, che trasforma il cuore della città in un luogo aperto al dialogo e alla lettura, ospitando alcuni tra i più importanti protagonisti della cultura italiana contemporanea.

L'ospite della serata

Nicola Lagioia è uno degli scrittori italiani più autorevoli della sua generazione. Narratore, saggista e curatore editoriale, ha collaborato con numerose case editrici, scritto sceneggiature e partecipato a importanti progetti culturali e letterari. Ha esordito nel 2001 con Tre sistemi per sbarazzarsi di Tolstoj (senza risparmiare se stessi). Tra le sue opere più significative figurano Occidente per principianti (2004), Riportando tutto a casa (2009), vincitore dei premi Viareggio, Vittorini, Volponi e Siae, La ferocia (2014), con cui ha ottenuto il Premio Strega e il Premio Mondello nel 2015, e La città dei vivi (2020), vincitore del Premio Bottari Lattes Grinzane nel 2021.

Dal 2016 al 2023 ha diretto il Salone Internazionale del Libro di Torino, contribuendo in modo determinante al suo rilancio e consolidandone il ruolo di principale manifestazione editoriale italiana. Attualmente dirige UmbriaLibri e la collana di narrativa italiana Nichel per minimum fax.

La rassegna si arricchisce con un nuovo appuntamento

La rassegna letteraria si arricchisce di un appuntamento speciale che conferma la vocazione di Riccione a essere luogo di incontro, riflessione e confronto culturale. Venerdì 28 agosto, alle ore 21:15, alla Spiaggia del Sole 86-87, Alberto Cassani presenterà il suo nuovo romanzo Adrenalina (Baldini+Castoldi, 2026).

Informazioni per il pubblico

La terza edizione di "Senza fine. Parole e libri sotto lune e stelle" prosegue per tutta l'estate con un calendario di incontri a ingresso libero, in programma alle ore 21:15 tra piazzale Ceccarini e la Spiaggia del Sole 86-87.

In caso di maltempo, gli incontri in programma in piazzale Ceccarini si svolgeranno al coperto presso il Palazzo del Turismo, situato in piazzale Ceccarini 11. Nel corso di ogni serata sarà presente la libreria Mondadori Bookstore Riccione, che curerà il bookshop ufficiale della manifestazione con la vendita dei volumi degli autori ospiti.