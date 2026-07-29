Noa arriva al Prep Riccione Summer Jazz dopo la magia sonora di Salis, Zanchini e New Naif Orchestra

In piazzale Ceccarini Noa presenta il progetto “The Giver and the See”

La quarta serata del Prep Riccione Summer Jazz ha regalato al pubblico un’esperienza sonora e scenica di rara intensità, trasformandosi in una lucida testimonianza di cosa significhi oggi fare ed esplorare la musica. Un percorso iniziato nel segno della ricerca intima e sfociato in una dimensione orchestrale collettiva, capace di abbattere ogni barriera tra palco e platea.

Ad aprire la serata è stato Antonello Salis sulle corde del pianoforte, seguito dall’ingresso di Simone Zanchini che lo segue con la fisarmonica in una ricerca di suoni. Poi entrano il ritmo e la melodia, e il concerto prende forma. I due intessono una trama sonora continua ed enigmatica, dando vita a una materia sonora ricca e suggestiva. Il concerto è concettuale e sperimentale. I passaggi da una voce sonora all’altra sono calibrati e le modulazioni abilissime, dimostrando un’intesa istintiva e una naturale complicità timbrica.

A seguire, l’atmosfera si è ampliata con l’ingresso sul palco della New Naif Orchestra diretta da Stefano Tamborrino. Si inizia con una poesia, un uomo con l’ombrello e il pubblico che ricrea il suono della pioggia attraverso i sacchetti distribuiti agli spettatori. Il primo brano evoca un temporale caldo. I tuoni si abbattono sul palco e il risultato è prezioso. Il concerto è un continuo susseguirsi di atmosfere. Il terzo brano raggiunge un’intensità incredibile: la chitarra elettrica, i piatti della batteria e i flauti generano un suono noise di grande impatto. Poi si passa a un brano afrobeat con un sax aperto e ritmato e successivamente a un dub, componendo un percorso stilistico imprevedibile.

Verso la fine del concerto rientrano sul palco Salis e Zanchini, protagonisti di un brano di grande intensità. Tamborrino guida sia l’orchestra sia il pubblico e il suono diventa lo spazio della piazza. Poi Salis e Zanchini lasciano il palco e l’orchestra chiude con un ultimo brano molto intenso.

Questa serata è stata la metafora del jazz: l’incontro, l’esperimento, il divertimento. Mai la parola interplay ha avuto più senso: giocare insieme e divertirsi.

Noa a Prep Riccione Summer Jazz: questa sera in piazzale Ceccarini

La programmazione di Prep Riccione Summer Jazz prosegue questa sera, mercoledì 29 luglio, alle 21:30 in piazzale Ceccarini con un grande appuntamento: sul palco salirà la straordinaria interprete internazionale Noa con il suo acclamato progetto “The Giver and the See”, un lavoro che segna una svolta artistica realizzato in collaborazione con il pianista Ruslan Sirota. Il pianoforte introduce nuove possibilità espressive, ampliando la dimensione sonora e valorizzando la sua voce. I brani esplorano temi di cambiamento e rinascita, come “Fear and the River”, costruendo un concerto intenso e contemporaneo. L’ingresso è a pagamento, biglietti disponibili su TicketOne.

Prep Riccione Summer Jazz è organizzato dall’Associazione musicale di promozione sociale Gaspare Tirincanti di Riccione con il patrocinio del Comune di Riccione, della Regione Emilia-Romagna e del ministero della Cultura, sotto la direzione artistica del Maestro Mario Marzi.



